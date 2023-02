Bamberg: Kostenfreier Kurzvortrag und Stammtisch zum Thema "Bienen im Vorfrühling" am 8. Februar 2023

Vor­trag zum Bie­nen­mo­nat Febru­ar am Mitt­woch, 8. Febru­ar 2023, um 19 Uhr

Vor­trag zum Bie­nen­mo­nat, Monats­Bee­Trach­tun­gen, Bie­nen im Vorfrühling

Die Mona­te Febru­ar und März wer­den in der Phä­no­lo­gie als Vor­früh­ling bezeich­net. Was blüht in die­ser Zeit der Auf­bruchs­stim­mung für unse­re Wild- wie Honig­bie­nen? Was pas­siert bei den Bie­nen und müs­sen Imker/​innen im Febru­ar bereits tätig werden?

Zur Ver­an­stal­tungs­rei­he der Monats­Bee­Trach­tun­gen lädt die Initia­ti­ve Bie​nen​-leben​-in​-Bam​berg​.de alle Inter­es­sier­ten zu einem kosten- und anmel­de­frei­en Kurz­vor­trag mit anschlie­ßen­dem Stamm­tisch ein. Ter­min ist Mitt­woch, 8. Febru­ar ab 19 Uhr, im Neben­raum der Ver­eins­sport­gast­stät­te TSG 05 „Ver­eins­hain“ am Jahn­wehr in Bam­berg, Gal­gen­fuhr 30.