Das belieb­te Tur­nier für Inklu­si­on + Inte­gra­ti­on vom För­der­kreis gool­kids fin­det in 2023 end­lich wie­der statt, nach­dem es in den letz­ten bei­den Jah­ren der Pan­de­mie zu Opfer gefal­len war. Am 18. Febru­ar gilt es wie­der, ein bun­tes Fest mit Fuß­ball, Roll­stuhl­bas­ket­ball und vie­len Begeg­nun­gen zu fei­ern. MIT­ein­an­der statt gegen­ein­an­der lässt an die­sem Tag die Gren­zen zwi­schen allen Betei­lig­ten verschwinden.

Geht es immer nur dar­um, der Beste zu sein und stets gewin­nen zu wol­len? Nein! Beim MIT­ein­an­der-Cup zei­gen jun­ge Frei­zeit­sport­ler mit und ohne Han­di­cap, dass bei einem Fuß­ball­tur­nier der Spaß und vor allem das MIT­ein­an­der im Vor­der­grund ste­hen. In die­sem Jahr fin­det die­ses sport­li­che Fest der Inte­gra­ti­on und Inklu­si­on bereits zum 6. Mal in Bam­berg statt und hat sich damit trotz Pau­se längst eta­bliert. Den MIT­ein­an­der-Cup ins Leben geru­fen hat der För­der­kreis gool­kids mit sei­nem Betreu­er­team. Tat­kräf­ti­ge Unter­stüt­zung kommt dabei ins­be­son­de­re von der Offe­nen Jugend­ar­beit Bam­berg ja:ba sowie den Akteu­ren und Betreu­ern der Lebens­hil­fe Bamberg.

Das Beson­de­re ist der Modus des MIT­ein­an­der-Cups: „Es kön­nen sich klei­ne Mann­schaf­ten aber auch ein­zel­ne Spie­ler anmel­den“, sagt Robert Bartsch, Grün­der von gool­kids. „Das heißt, die Teams wer­den erst vor Ort zusam­men­lost. Jedes Team bil­det einen klei­nen Kern, der dann durch die Aus­lo­sung kun­ter­bunt auf­ge­füllt wird. Auf die­se Wei­se kön­nen die jun­gen Leu­te neue Freund­schaf­ten knüp­fen“, so der Orga­ni­sa­tor. Die teil­neh­men­den Mann­schaf­ten kom­men teil­wei­se sogar von weit her. Das Team von EbK Olching ist mitt­ler­wei­le Stamm­gast, und mit dem 1. SC Grö­ben­zell und der SpVgg Etzels­kir­chen begrüßt man zwei neue Gesich­ter beim MIT­ein­an­der-Cup. Ange­mel­det haben sich auch zwei rei­ne Mäd­chen­teams, für ein freund­schaft­li­ches Durch­ein­an­der ist also bestens gesorgt.

Dabei geht es in erster Linie gar nicht ein­mal dar­um, die mei­sten Tore zu schie­ßen, denn tol­le Medail­len und das exklu­si­ve „MITeinander-Cup“-Shirt wer­den am Ende alle Teil­neh­mer erhal­ten. Das Beson­de­re beim MIT­ein­an­der-Cup neben dem inklu­si­ven Ken­nen­ler­nen: „Es gibt einen Fair­ness-Pokal“, erklärt Fabi­an Rether, als Buf­di bei gool­kids die flei­ßi­ge Hand hin­ter dem Tur­nier. „Am Ende der Spie­le stim­men die Spie­ler und Schieds­rich­ter um Refe­ree Car­los Brod­mer­kel ab, wel­ches Team das Fair­ste war“, sagt er. Der Fair­ness-Pokal wird ab die­sem Jahr erst­mals unter dem Namen „Wolf­gang-Eich­fel­der-Pokal“ ver­lie­hen, zu Ehren des lei­der ver­stor­be­nen Wolf­gang „Eichi“ Eich­fel­der, wel­cher die Inklu­si­ons­mann­schaft von gool­kids als Trai­ner und Freund fan­ta­stisch unter­stütz­te. Dazu locken noch Frei­kar­ten für die 2. Bun­des­li­ga beim 1.FCN und der SpVgg Greu­ther Fürth obendrauf.

Roll­stuhl­bas­ket­ball als Höhepunkt

Für ein hoch­in­ter­es­san­tes High­light sorgt auch 2023 wie­der das Ein­la­ge­spiel mit den Roll­stuhl­bas­ket­bal­lern. Die „fit4rollies“ wer­den dabei durch Pro­mi­nen­te, z.B. Wolf­gang Metz­ner, dem 3. Bür­ger­mei­ster der Stadt Bam­berg – mitt­ler­wei­le Stamm­gast und auf­stre­ben­des Talent beim Roll­stuhl­bas­ket­ball – ver­stärkt. Aber auch Zuschau­er dür­fen sich sehr ger­ne mel­den, um den Reiz des Spiels erst­mals zu erle­ben. Inklu­si­on funk­tio­niert wirk­lich live und mit Spaß. Top mode­riert und mit­ge­stal­tet vom Team ja:ba der offe­nen Jugend­ar­beit Bam­berg wird die­ses Spiel zu einem beson­de­ren Höhe­punkt des Tages.

Und wer gera­de eine Pau­se vom Fuß­ball­schau­en braucht, kann bei der gro­ßen Tom­bo­la tol­le Prei­se, wie zum Bei­spiel hoch­ka­rä­ti­ge neue Fuß­bäl­le oder Sport­aus­rü­stung gewin­nen. Die bewe­gen­den Momen­te der ver­gan­ge­nen MIT­ein­an­der-Cups haben ein­drucks­voll gezeigt, dass gera­de der Sport Jugend­li­che aller Natio­nen und Grup­pen ganz ohne Bar­rie­ren zusam­men­füh­ren kann.