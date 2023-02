Vom Grü­nen und Wachsen

Mar­tin Bey­er und Nora Gom­rin­ger mode­rie­ren Show Vil­la Wild im Stu­dio des ETA Hoff­mann Thea­ters: Zei­ge mir dei­nen Gar­ten, und ich sage dir, wer du bist

Vom Klein­gar­ten bis zur Land­wirt­schaft, vom Bio-Laden bis zur glo­ba­len Lie­fer­ket­te spre­chen Nora-Euge­nie Gom­rin­ger und Mar­tin Bey­er mit ihren Gästen am Don­ners­tag, den 9. Febru­ar 2023, ab 19 Uhr über das Stirb & Wer­de der Natur und den mensch­li­chen Ein­fluss dar­auf. Dar­über, was im Klei­nen und im Gro­ßen getan wird, getan wer­den muss, damit Viel­falt erhal­ten bleibt und alle davon (gut) leben kön­nen. Was Nach­hal­tig­keit bedeu­tet und wie grün der Dau­men sein muss, um sie zu errei­chen: vil​la​-con​cor​dia​.de / aktu­el­les.

Im Ver­an­stal­tungs­for­mat „Vil­la Wild“, das Nora Gom­rin­ger als Künst­ler­haus­di­rek­to­rin eta­blier­te, waren zuletzt Fil­me­ma­che­rin Doris Dör­rie zu Gast, Chri­stoph Bie­mann von der „Sen­dung Mit der Maus“ oder der heu­te eme­ri­tier­te Erz­bi­schof Lud­wig Schick. Zudem für Talk & Musik ein­ge­la­den sind stets Künst­ler, die vom Frei­staat Bay­ern für ihr Gesamt­werk mit dem Auf­ent­halts­sti­pen­di­um im Inter­na­tio­na­len Künst­ler­haus Vil­la Con­cor­dia aus­ge­zeich­net wurden.

Zeit: Don­ners­tag, 9. Febru­ar 2023 um 19:00 Uhr

Ort: Stu­dio ETA Hoff­mannn Thea­ter Bam­berg: thea​ter​.bam​berg​.de/​v​i​l​l​a​-​w​i​l​d​-13