Was läuft in Bay­ern falsch? In ande­ren Bun­des­län­dern klappt es doch auch.

Seit meh­re­ren Jah­ren kämp­fe ich für die Klein­sten der Nati­on. Für die Krip­pen- und Kin­der­gar­ten­kin­der. Ver­geb­lich. Ich schrei­be Brie­fe an den Bun­des­tag und ans baye­ri­sche Mini­ste­ri­um. Bis­her bekam ich zwar eine Ant­wort, aber klar, die hat nie­mand geschrie­ben, der jemals im Kin­der­gar­ten gear­bei­tet hat. Auf mei­ne letz­ten Brie­fe kam nichts mehr. Viel­leicht waren die ersten Zei­len zu direkt und man hat­te kei­ne Lust wei­ter zu lesen? Ich weiß es nicht. Kin­der schei­nen nicht mehr wich­tig zu sein und den­noch gibt’s so vie­le, wie seit Jah­ren nicht mehr. Wenn ich über­le­ge, dass 1997 kaum Stel­len in KiTas aus­ge­schrie­ben wur­den, dage­gen explo­diert die Job­bör­se in den letz­ten Jah­ren. Stel­len ohne Ende – jede zwei­te Ein­rich­tung sucht nach gutem Per­so­nal. Die Stel­len sind da, aber es gibt kaum noch jemand, der frei­wil­lig für bestimm­te Trä­ger arbei­ten will, weil es eben auch Unter­schie­de gibt.

Die Anfor­de­run­gen wer­den seit Jah­ren immer mehr, der Lohn bleibt fast gleich. Ja, in den letz­ten 21 Jah­ren hat sich am Gehalt eini­ges getan, aber eben auch die Anfor­de­run­gen wer­den mehr und die Kin­der­zahl in den Grup­pen. Man denkt, dass man in 21 Jah­ren Krip­pen- und Kin­der­gar­ten­er­fah­rung so ziem­lich alles erlebt hat, aber es kommt immer noch einer und setzt einen oben drauf. Wäh­rend in ande­ren Bun­des­län­dern, Baden-Würt­tem­berg zum Bei­spiel, der Per­so­nal­schlüs­sel deut­lich bes­ser ist, wird in Bay­ern nur ans Geld gedacht. Fast nahe­zu jede Kita-Kon­zep­ti­on beginnt mit den Wor­ten „Das Kind im Mit­tel­punkt“. Ich stel­le mir die Fra­ge: Ist das tat­säch­lich so? Ich kann mir auf­grund mei­ner Berufs­er­fah­rung auch selbst die Ant­wort geben: In Bay­ern lei­der nicht. Es geht schlicht und ein­fach nur ums Geld. Je mehr Kin­der auf­ge­nom­men wer­den, desto vol­ler die Kas­sen. Ob die Unter-Drei-Jäh­ri­gen dann eine bes­se­re Betreu­ung in Kin­der­gar­ten­grup­pen haben, ist egal. Haupt­sa­che die Kas­sen sind voll.

Aktu­ell habe ich in Ecken­tal bei Nürn­berg eine Kin­der­gar­ten­grup­pe mit 26 Kin­dern, ab März kommt das 27. Kind dazu. In die­ser Grup­pe befin­den sich eini­ge Kin­der mit erhöh­tem För­der­be­darf, 8 Wickel­kin­der, dem­entspre­chend auch Kin­der unter drei Jah­ren, ein Kind, das kaum die deut­sche Spra­che ver­steht. Der Vor­kurs Deutsch vor dem Vor­schul­al­ter sei nicht so wich­tig für die Kin­der, wich­ti­ger ist, dass die Kin­der einen KiTa-Platz haben, so die Kom­mu­ne. Zumal es aktu­ell kei­ne frei­en Plät­ze für den Vor­kurs Deutsch gibt. Was soll das? Wenn ich als Kind in ein frem­des Land kom­me, ist es wich­tig, die Spra­che zu ver­ste­hen, die dort gespro­chen wird, egal wie alt das Kind ist.

Im Übri­gen zah­len die Eltern, deren Kin­der unter drei Jah­ren alt sind und schon die Kin­der­gar­ten­grup­pe besu­chen, einen höhe­ren Bei­trag. Im Nor­mal­fall wird das so gere­gelt, dass sich dies in der Grup­pen­grö­ße bemerk­bar machen soll­te. 1 U3-Kind hat somit einen höhe­ren Betreu­ungs­auf­wand und die päd­ago­gi­schen Fach­kräf­te sind mehr, bzw. es gibt weni­ger Kin­der in der Grup­pe. Auch ein Migran­ten­kind hat einen höhe­ren Betreu­ungs­schlüs­sel. Aller­dings ist in unse­rer Kita nichts davon bemerk­bar. Trotz alle dem sind es 27 Kin­der in der Grup­pe. Viel zu vie­le für die­se Raum­grö­ße. 2qm pro Kin­der­gar­ten­kind ist ange­mes­sen, schreibt die baye­ri­sche Regie­rung vor. Aber bei uns ste­hen noch Tische im Grup­pen­raum, damit alle Kin­der früh­stücken und Mit­tag­essen kön­nen. Den Archi­tek­ten, der das Haus vor gar nicht all­zu lan­ger Zeit geplant hat, wür­de ich ger­ne mal ken­nen ler­nen. Kei­ne Men­sa / kein Bistro? Wenn ich heut­zu­ta­ge eine Kita baue, soll­te eine Men­sa die Vor­aus­set­zung sein, damit die Kin­der den Platz in der Grup­pe zum krea­ti­ven Spie­len nut­zen kön­nen und nicht dass der Grup­pen­raum mit Tischen voll­ge­stellt ist, damit 27 Kin­der Platz zum Essen haben. Ich mache jetzt mal einen Ver­gleich, der zwar nicht ganz so kor­rekt ist, aber sind wir mal ehr­lich: Wären die Kin­der Hüh­ner oder Schwei­ne, wäre das Amt da und es gäbe drei Mög­lich­kei­ten: Grö­ße­ren Raum für die Tie­re schaf­fen, weni­ger Tie­re rein oder eben die Schlie­ßung. Aber natür­lich ist das bei so vie­len Kin­dern auf so engem Raum kein The­ma für Bay­ern, für die Kom­mu­ne erst Recht nicht und auch für den Trä­ger kein Pro­blem. Die schaf­fen das schon.

Für mich ste­hen schon immer die Kin­der an erster Stel­le, ich lie­be mei­nen Job, die Kin­der mögen mich auch und ich bil­de mich ste­tig wei­ter. Bay­ern schreit nach Fach­kräf­ten, immer und immer wie­der und immer lau­ter. Ich habe ein Medi­en­päd­ago­gik-Fern­stu­di­um erfolg­reich mit SEHR GUT absol­viert, aller­dings zählt das in Bay­ern nicht. Ver­steh einer die Logik. Da gibt‚s jemand, der sich das Fern­stu­di­um selbst finan­ziert, lernt und somit wei­ter­bil­det mit einem super­wich­ti­gem The­ma, was ande­re Län­der schon längst ver­fol­gen und es wird nicht aner­kannt?! War­um? Weil‚s Bay­ern ist und weil Bay­ern ein­fach schon immer sei­ne eige­ne Sup­pe gekocht hat. Aber dann darf ich auch nicht schrei­en, dass Fach­kräf­te fehlen!

Ich habe in mei­ner Lauf­bahn schon oft auch allei­ne in der Grup­pe gear­bei­tet, es ist aber in der heu­ti­gen Zeit, mit sol­chen Grup­pen­kon­stel­la­tio­nen und die­ser Grup­pen­grö­ße ein­fach auch nicht mehr mach­bar. Die Kin­der sind unse­re Zukunft. Die 100€ vom Staat, die jede Fami­lie für den Kin­der­gar­ten­bei­trag bekommt, soll­te lie­ber in Qua­li­tät und Per­so­nal ein­ge­setzt wer­den. Damit ist allen gehol­fen. Wenn ich heu­te Trä­ger einer Kita bin, möch­te ich mich abhe­ben, abhe­ben von dem, was alle machen. Ich möch­te qua­li­ta­tiv-hoch­wer­tig arbei­ten, klei­ne Kin­der­grup­pen und genü­gend Per­so­nal. Ich möch­te mit den Kin­dern Pro­jekt­the­men erar­bei­ten und Expe­ri­men­te machen, ich möch­te sie spie­le­risch för­dern und weg von den Arbeits­blät­tern im Kin­der­gar­ten. Das ist Arbeit mit Kin­dern. Es soll­te so viel Per­so­nal geben, dass auch Krank­heits­aus­fäl­le gut gemei­stert wer­den kön­nen. Da geht’s mir nicht dar­um, dop­pelt so vie­le Leu­te ein­zu­stel­len. Wenn ich aber den Per­so­nal­schlüs­sel in Baden Würt­tem­berg anse­he und unse­ren damit ver­glei­che, ist das ein­fach nur trau­rig. Auch die Vor­be­rei­tungs­zeit wird in ande­ren Bun­des­län­dern anders und bes­ser umge­setzt. Trau­rig, dass es bei uns so läuft, wie es läuft und kei­ner den Mund auf­macht. Auch als Eltern wür­de ich mich beschwe­ren – nicht beim Trä­ger, son­dern beim Land­rats­amt, bei der Stadt, beim Mini­ste­ri­um. Wenn nie­mand was sagt, geht es immer so wei­ter. Ich will auf Dau­er so nicht mehr wei­ter arbei­ten – zumin­dest in Bay­ern nicht.

Kin­der­schutz­kon­zep­te müs­sen geschrie­ben wer­den. Kei­ne Fra­ge – die sind sehr wich­tig. Ich stel­le mir nur die Fra­ge: Soll ich das Kon­zept so schrei­ben, wie es tat­säch­lich ist oder wie es eigent­lich sein soll­te? Ich sag immer: ich kann die Kin­der ver­ste­hen, war­um sie so sind, wie sie sind. Denn viel­leicht wäre ich genau­so, wenn ich in die­sem Zeit­al­ter auf­wach­sen wür­de. Der Staat soll­te end­lich über­le­gen, was wirk­lich wich­tig ist. Mei­ner Mei­nung nach die Kin­der. Kin­der sind unse­re Zukunft. Kin­der soll­ten, wenn sie schon so früh fremd­be­treut wer­den (müs­sen), in eine Kita gehen, in der sie die best­mög­li­che Betreu­ung haben.

Nico­le Dieterich,

Ecken­tal