Rund 8,84 Mil­lio­nen Kilo­me­ter haben 62.969 baye­ri­sche Teil­neh­men­de der Gesund­heits­ak­ti­on „Mit dem Rad zur Arbeit“ in den Som­mer­mo­na­ten 2022 zurück­ge­legt und die Umwelt dadurch um 1,741 Mil­lio­nen Kilo­gramm Koh­len­di­oxid ent­la­stet. „Die Akti­on trägt nicht zur Gesund­heit der Rad­le­rin­nen und Rad­ler bei, son­dern lei­stet einen beacht­li­chen Bei­trag zum Kli­ma­schutz“, so Frank Wolf­s­chmitt, Team­lei­ter Ver­trieb von der AOK in Bam­berg. In der Regi­on nah­men ins­ge­samt 1151 Beschäf­ti­ge aus 1030 ver­schie­de­nen Betrie­ben an der Akti­on teil.

Gewin­ne­rin­nen und Gewin­ner ste­hen fest

Nach Abschluss der gemein­sa­men Akti­on der AOK und des All­ge­mei­nen Deut­schen Fahr­rad-Clubs (ADFC) wur­den nun die Gewin­ne­rin­nen und Gewin­ner ermit­telt. Den regio­na­len Haupt­preis vom Fahr­rad­fach­ge­schäft Anton Guck aus Hall­stadt gewann Clau­dia Eber­hardt. Sie fuhr ins­ge­samt 140 km an 20 Tagen. Die Gewin­ne wer­den wie jedes Jahr von Unter­neh­men gestif­tet und sind nicht aus Bei­trä­gen finan­ziert. „Wir haben wie im ver­gan­ge­nen Jahr Fahr­ten rund um das Home­of­fice mit­ge­zählt, da eini­ge der Rad­le­rin­nen und Rad­ler ihren übli­chen Arbeits­weg nicht als ‚Fit­ness-Strecke‘ nut­zen konn­ten“, so Mathi­as Eckardt, Regi­ons­ge­schäfts­füh­rer DGB Oberfranken.

Der DGB Bay­ern und die vbw – Ver­ei­ni­gung der Baye­ri­schen Wirt­schaft e.V. unter­stüt­zen die gemein­sa­me Initia­ti­ve von ADFC und AOK im Frei­staat. Bei­de Part­ner sind von Anfang an dabei. Die vbw för­dert die Initia­ti­ve finanziell.