Ein­nah­men aus dem Ver­kauf von Stadtführungen

All­jähr­lich spen­den der BAM­BERG Tou­ris­mus & Kon­gress Ser­vice (TKS) und die Gemein­schaft der zer­ti­fi­zier­ten Gäste­füh­re­rin­nen und Gäste­füh­rer einen Teil der Ein­nah­men aus dem Ver­kauf von Stadt­füh­run­gen der Stif­tung Welt­kul­tur­er­be Bam­berg und den Muse­en der Stadt Bam­berg. Die Gäste der Stadt tra­gen somit unmit­tel­bar zum Erhalt des Welt­erbes bei. Im ver­gan­ge­nen Jahr sind aus dem „Welt­erbe-Euro“ und dem „Welt­erbe-Fün­fer“ ins­ge­samt 31.244 Euro zusammengekommen.

Den „Welt­erbe-Euro“ gibt es schon seit 2011. Von jedem regu­lär ver­kauf­ten Ticket der täg­li­chen Stadt­füh­rung „Fas­zi­na­ti­on Welt­kul­tur­er­be“ geht ein Euro an die Stif­tung Welt­kul­tur­er­be Bam­berg, die mit ihren Pro­jek­ten den Erhalt von Bau­denk­mä­lern ermög­licht, Kul­tur­pro­jek­te för­dert und auch den Erwerb von Kul­tur­gü­tern sowie die Bewusst­seins­bil­dung für die Belan­ge des Welt­erbes unter­stützt. 2022 sum­mier­te sich der Betrag auf 16.624 Euro.

Unter­stüt­zung des „Bam­ber­ger Modells“

2017 wur­de zusätz­lich der „Welt­erbe-Fün­fer“ bei allen Grup­pen­füh­run­gen ein­ge­führt, so dass je gebuch­ter Füh­rung ein direk­ter Rück­fluss von 5 Euro in die Stadt erfolgt. Von die­sem Geld erhält die Stif­tung Welt­kul­tur­er­be Bam­berg 75 Pro­zent zur Unter­stüt­zung des „Bam­ber­ger Modells“, das Bür­ge­rin­nen und Bür­gern finan­zi­el­le Hil­fe bei der Sanie­rung ihrer denk­mal­ge­schütz­ten Gebäu­de bie­tet. Die rest­li­chen 25 Pro­zent erhal­ten die Muse­en der Stadt Bam­berg für den Ankauf bzw. für die Restau­rie­rung von Kunst­ge­gen­stän­den. In die­sem Jahr will das Histo­ri­sche Muse­um die Kopie des berühm­ten Rem­brandt-Gemäl­des „Die Ana­to­mie des Dr. Tulp“ in der Fas­sung des Schwei­zer Künst­lers Wil­ly Fries aus dem Jah­re 1904 restau­rie­ren, damit es dann in die Aus­stel­lung „100 Mei­ster­wer­ke“ inte­griert wer­den kann. 2022 kamen über den „Welt­erbe-Fün­fer“ 14.620 Euro zusammen.

Ins­ge­samt sind durch die­se Spen­den seit 2011 bzw. 2017 fast 300.000 Euro von den Besu­che­rin­nen und Besu­chern an die bei­den Bam­ber­ger Insti­tu­tio­nen geflos­sen. Die Betei­lig­ten, die sich am 2. Febru­ar zur Scheck­über­ga­be in den Räu­men des TKS getrof­fen haben, freu­ten sich, dass nach den bei­den mage­ren Coro­na-Jah­ren nun wie­der Gel­der in erheb­li­chem Umfang zusam­men­ge­kom­men sind.

330 Mil­lio­nen Euro Bruttoumsatz

Gene­rell pro­fi­tiert die Stadt sehr stark von den Gel­dern, die Gäste aus Deutsch­land und aller Welt in Bam­berg aus­ge­ben. 330 Mil­lio­nen Euro Brut­to­um­satz gene­riert der Tou­ris­mus Jahr für Jahr in Bam­berg, so die letz­te Stu­die auf Basis der Kenn­zah­len 2017. 124 Mil­lio­nen Euro stam­men von den Über­nach­tungs­gä­sten, 206 Mil­lio­nen Euro von den Tages­gä­sten. Letz­te­re geben im Schnitt 26 Euro pro Tag aus, die Über­nach­tungs­gä­ste bis zu 170 Euro.