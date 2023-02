Am Frei­tag, 10. Febru­ar 2023, um 15 Uhr, wird für Kin­der ab vier Jah­ren in der Black Box des RW21 beim Bil­der­buch­ki­no „Die klei­ne Hexe: Win­ter­zau­ber mit Abra­xas“ nach dem Kin­der­buch­klas­si­ker von Otfried Preuß­ler gezeigt. Der Ein­tritt ist frei. Zum Inhalt: Es ist Win­ter und die klei­ne Hexe sitzt am Ofen und büf­felt für die Hexen­prü­fung. Als sie genug hat, macht sie einen Aus­flug in die ver­schnei­te Stadt. Dort trifft sie auf einen Fastnachtsumzug.