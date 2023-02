Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Dieb­stahls­de­lik­te

Bam­berg. Das vor­de­re Kenn­zei­chen AN-BK 901 wur­de in der Nacht von Frei­tag auf Sams­tag in der Anna-Maria-Juni­us-Stra­ße gestoh­len. Ein Unbe­kann­ter schraub­te das Kenn­zei­chen ab und ent­wen­de­te es. Dem Hal­ter ent­stand Scha­den in Höhe von ca. 50,- Euro.

Bam­berg. Eine Sat­tel­ta­sche wur­de in der Nacht von Frei­tag auf Sams­tag von einem am Bahn­hof abge­stell­ten Fahr­rad abmon­tiert und mit­ge­nom­men. Der Dieb beschä­dig­te noch zusätz­lich das Vor­der­rad, hier wur­de der gesam­te Rei­fen ver­bo­gen. Ins­ge­samt wird der Scha­den auf 100,- Euro geschätzt.

Unfall­fluch­ten

Bam­berg. Auf einem Park­platz der Pödel­dor­fer Stra­ße wur­de am Sams­tag, gegen 14 Uhr, ein abge­stell­ter Audi ange­fah­ren. Der Unfall­ver­ur­sa­cher flüch­te­te von der Unfall­stel­le, obwohl er Scha­den in Höhe von 500,- Euro hin­ter­las­sen hatte.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Vor­fahrt missachtet

Scheß­litz. Am Sams­tag­mit­tag miss­ach­te­te eine 44-jäh­ri­ge aus­wär­ti­ge Seat-Fah­re­rin beim Über­que­ren der Staats­stra­ße 2190 nach Ver­las­sen der Auto­bahn A 70, die Vor­fahrt eines 42-jäh­ri­gen VW-Fah­rers aus Scheß­litz, der in Rich­tung Scheß­litz unter­wegs war und kol­li­dier­te mit die­sem. Dabei wur­de ein Sach­scha­den von ins­ge­samt 7.000 EUR ver­ur­sacht. Ver­letzt wur­de glück­li­cher­wei­se niemand.

Bisch­berg. Ein 81-jäh­ri­ger orts­frem­der BMW-Fah­rer über­sah am frü­hen Sams­tag­nach­mit­tag in Tros­dorf inner­orts das Ver­kehrs­zei­chen „Vor­fahrt gewäh­ren“ und ramm­te den vor­fahrts­be­rech­tig­ten BMW eines 27-jäh­ri­gen Fahr­zeug­len­kers aus Vier­eth-Trun­stadt. Der Sach­scha­den beträgt ins­ge­samt 4.000 EUR.

Voll­trun­ken am Steuer

Hall­stadt. Mit einem Atem­al­ko­hol von über 2 Pro­mil­le konn­te eine Strei­fe der Poli­zei Bam­berg-Land in der Nacht von Sams­tag auf Sonn­tag einen 34-jäh­ri­gen BMW-Fah­rer aus dem Land­kreis an der Wei­ter­fahrt hin­dern. Der unein­sich­ti­ge Ver­kehrs­teil­neh­mer war mit den Fol­ge­maß­nah­men nicht ein­ver­stan­den und ver­hielt sich den Beam­ten gegen­über aggres­siv. Es erwar­tet ihn nun eine Anzei­ge mit Ent­zie­hung sei­ner Fahrerlaubnis.

Tür­ste­her angegriffen

Hall­stadt. In den frü­hen Sonn­tag­mor­gen­stun­den zeig­te sich ein 18-jäh­ri­ger Besu­cher einer Dis­ko­thek nicht damit ein­ver­stan­den, vom Sicher­heits­dienst auf­grund sei­nes unge­bühr­li­chen Ver­hal­tens nach drau­ßen gebe­te­ten zu wer­den. Er griff sich eine Glas­fla­sche und schlug die­se dem Secu­ri­ty-Mit­ar­bei­ter unver­mit­telt über den Kopf. Die­ser wur­de glück­li­cher­wei­se nur leicht ver­letzt. Den jun­gen Mann aus dem Umland erwar­tet nun eine Anzei­ge wegen gefähr­li­cher Körperverletzung.

Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Bamberg

Gefälsch­ter Ausweis

A 70, Ober­haid, Lkr. Bam­berg. Dass die Fahn­der der Bam­ber­ger Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Fach­leu­te in Sachen Doku­men­ten­fäl­schung sind, stell­te eine Strei­fe am Frei­tag­vor­mit­tag wie­der unter Beweis. Bei der Kon­trol­le eines Pkw aus Baden-Würt­tem­berg wies sich einer der Arbei­ter mit einem ita­lie­ni­schen Aus­weis aus. Aller­dings erkann­ten die Beam­ten schnell, dass es sich um einen ver­fälsch­ten Aus­weis han­del­te. Bei der Durch­su­chung kamen dann die rich­ti­gen Doku­men­te aus Alba­ni­en zum Vor­schein, aller­dings ohne das erfor­der­li­che Visum für Deutsch­land. Die nun fol­gen­den Anzei­gen wer­den den Traum vom Arbeits­platz in Deutsch­land bei dem 32-jäh­ri­gen jun­gen Mann erst ein­mal zum Plat­zen bringen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bayreuth-Land

Haus­tü­re beschädigt

Wei­den­berg. Ca. 300,– EUR Scha­den ver­ur­sach­te ein bis­lang Unbe­kann­ter im Wei­den­ber­ger Königsheidering.

In der Nacht von Frei­tag auf Sams­tag beschä­dig­te ein bis­lang Unbe­kann­ter eine Haus­tü­re im Wei­den­ber­ger Königs­hei­de­ring. Gegen 23.00 Uhr hör­te die Eigen­tü­me­rin einen dump­fen Schlag, dach­te sich aber zunächst nichts wei­ter und ging dem Geräusch nicht nach. Erst am Sams­tag­mor­gen stell­te sie fest, dass der Glas­aus­schnitt ihrer Haus­ein­gangs­tü­re beschä­digt war. Den Scha­den schätzt die Bewoh­ne­rin auf ca. 300,– EUR. Hin­wei­se zu einem mög­li­chen Täter konn­te sie nicht geben.

Die PI Bay­reuth-Land bit­tet die Bevöl­ke­rung um Hin­wei­se. Wer in der Nacht von Frei­tag auf Sams­tag im Wei­den­ber­ger Königs­hei­de­ring ver­däch­ti­ge Wahr­neh­mun­gen gemacht hat, möge sich bit­te unter der Ruf­num­mer 0921/506‑2230 bei der Poli­zei melden.

Müll­ab­la­ge­rung im Wald

Glotz­dorf. Unbe­kann­te stell­ten an einem Feld­weg bei Glotz­dorf eine Wohn­zim­mer­couch ab.

Am Sams­tag­nach­mit­tag teil­te ein Jagd­päch­ter der Poli­zei Bay­reuth-Land mit, dass er in sei­nem Jagd­re­vier bei Glotz­dorf eine alte Wohn­zim­mer­couch auf­ge­fun­den hat. Ein bis­lang Unbe­kann­ter hat in der Zeit vom 01.02.23 bis 04.02.23 die Wohn­zim­mer­couch unbe­rech­tigt an dem Feld­weg zwi­schen Glotz­dorf und Neun­kir­chen abge­la­gert, um sich der Couch zu ent­le­di­gen. Anbei ein Licht­bild der Couch an der Auf­fin­de­ört­lich­keit. Die Poli­zei Bay­reuth-Land bit­tet um Hin­wei­se zum unbe­kann­ten Müll­ent­sor­ger unter der Ruf­num­mer 0921/506‑2230.

Betrun­ken über Ver­kehrs­in­sel gerast

Eckers­dorf. Alko­hol war wohl der Grund für einen Ver­kehrs­un­fall am Sams­tag­abend am Kreis­ver­kehr bei Eckersdorf.

Am Sams­tag, gegen 21.00 Uhr bemerk­te ein auf­merk­sa­mer Ver­kehrs­teil­neh­mer, dass am Kreis­ver­kehr bei Eckers­dorf jemand einen Unfall ver­ur­sach­te, ein Ver­kehrs­zei­chen beschä­dig­te und offen­sicht­lich über die Erhö­hung in der Mit­te des Kreis­ver­kehrs fuhr. Im wei­te­ren Ver­lauf stell­te er dann auf einem Park­platz eines Super­mark­tes in Eckers­dorf ein Fahr­zeug fest, das offen­sicht­lich einen Unfall­scha­den hat­te und an dem Per­so­nen gera­de den Rei­fen wech­sel­ten. Die Infor­ma­tio­nen gab er sofort per Not­ruf an die Poli­zei­ein­satz­zen­tra­le weiter.

Kur­ze Zeit spä­ter traf eine Strei­fe der PI Bay­reuth-Land am Park­platz des Super­mark­tes in Eckers­dorf ein. Dort stell­ten die Beam­ten einen ver­un­fall­ten Pkw fest, an dem der Fah­rer ver­such­te gera­de einen defek­ten Rei­fen zu wech­seln. Die Ermitt­lun­gen erga­ben, dass die­ser tat­säch­lich den Unfall am Kreis­ver­kehr ver­ur­sach­te. Im wei­te­ren Ver­lauf bemerk­ten die Poli­zi­sten, dass der Fah­rer nach Alko­hol roch. Ein vor Ort durch­ge­führ­ter Atem­al­ko­hol­test ergab einen Wert knapp über 1,5 Pro­mil­le. Der 31-jäh­ri­ge Fah­rer aus dem Land­kreis Neu­stadt a. d. Wald­na­ab muss­te sich einer Blut­ent­nah­me unter­zie­hen. Die Wei­ter­fahrt unter­sag­ten die Poli­zei­be­am­ten. Er muss sich nun straf­recht­lich wegen Gefähr­dung des Stra­ßen­ver­kehrs und Unfall­flucht verantworten.

Betrun­ke­ner aus dem Ver­kehr gezogen.

Fich­tel­berg. Zwei Pro­mil­le zeig­te der Alko­mat bei einem Fah­rer im Fich­tel­ge­bir­ge an.

Am Sonn­tag­mor­gen, gegen 02.45 Uhr kon­trol­lier­ten Beam­te der PI Bay­reuth-Land in Fich­tel­berg den Pkw eines 23-jäh­ri­gen Man­nes aus dem Fich­tel­ge­bir­ge, weil die­ser in deut­lich Schlan­gen­li­ni­en zwi­schen Mehl­mei­sel und Fich­tel­berg unter­wegs war. Bei der Kon­trol­le stell­ten die Beam­ten sofort fest, dass der Fah­rer unter Alko­hol­ein­fluss steht. Dies bestä­tig­te ein vor Ort durch­ge­führ­ter Atem­al­ko­hol­test, der einen Wert von zwei Pro­mil­le erbrach­te. Dem 23-jäh­ri­ge Fah­rer wur­de in einem Kran­ken­haus Blut ent­nom­men. Den Füh­rer­schein beschlag­nahm­ten die Polizisten.

Gegen den Fah­rer wird nun wegen Trun­ken­heit im Ver­kehr ermit­telt. Er muss mit einer emp­find­li­chen Stra­fe sowie einem Füh­rer­schein­ent­zug von meh­re­ren Mona­ten rechnen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Van­da­lis­mus am Flugplatz

Eber­mann­stadt. Auf dem Gelän­de des Flug­plat­zes Feu­er­stein ver­ur­sach­te ein über­mü­ti­ger Pkw-Fah­rer erheb­li­chen Sach­scha­den. Der bis­her unbe­kann­te Fah­rer ver­such­te sich auf der ver­schnei­ten Roll­bahn mit Schleu­der- und Drift­übun­gen, so dass tief Fur­chen im auf­ge­wühl­ten Boden ent­stan­den. Der Scha­den dürf­te wenig­stens 6000.- Euro betra­gen. Wer hat im Lau­fe des Don­ners­tags ent­spre­chen­de Beob­ach­tun­gen gemacht? Hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Eber­mann­stadt ent­ge­gen (09194/73880).

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Unfall­fluch­ten

Eggols­heim. Am Pkw einer 46-Jäh­ri­gen ent­stand im Zeit­raum zwi­schen Don­ners­tag­mor­gen und Frei­tag­nach­mit­tag Sach­scha­den in Höhe von etwa 1.000.- EUR. Ein unbe­kann­ter Ver­kehrs­teil­neh­mer beschä­dig­te den gepark­ten Opel und ent­fern­te sich uner­laubt von der Unfall­stel­le. Als Unfallört­lich­keit kom­men sowohl die Haupt­stra­ße in Eggols­heim als auch die Andre­as-Knau­er-Stra­ße im Orts­teil Kau­ern­ho­fen in Betracht. Zeu­gen, die Hin­wei­se zum Unfall­her­gang und Unfall­ver­ur­sa­cher machen kön­nen, wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim in Ver­bin­dung zu set­zen (Tel.: 09191/7090–0).

Forch­heim. Zwi­schen Frei­tag­abend, 17 Uhr, und Sams­tag­nach­mit­tag, 14 Uhr, fuhr ein bis­lang Unbe­kann­ter gegen den gepark­ten Pkw einer 30-Jäh­ri­gen. Obwohl am schwar­zen Maz­da, der in der Adler­stra­ße geparkt war, Sach­scha­den in Höhe von etwa 2.000.- EUR ent­stan­den war, ent­fern­te sich der Unfall­ver­ur­sa­cher uner­laubt von der Unfall­stel­le. Zeu­gen, die im genann­ten Zeit­raum rele­van­te Beob­ach­tun­gen gemacht haben, wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim in Ver­bin­dung zu set­zen (Tel.: 09191/7090–0).

Dieb­stäh­le

Forch­heim. Aus der Tief­ga­ra­ge eines Mehr­fa­mi­li­en­hau­ses in der Käs­rö­the wur­de das schwarz-blaue Moun­tain­bike eines 42-Jäh­ri­gen ent­wen­det. Die Tat ereig­ne­te sich zwi­schen Frei­tag­nach­mit­tag, 16 Uhr, und Sams­tag­mor­gen, 09:30 Uhr. Das Fahr­rad der Mar­ke Cube war mit einem Schloss ver­sperrt und hat­te einen Wert von etwa 670.- EUR. Zeu­gen­hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim ent­ge­gen (Tel.: 09191/7090–0).

Son­sti­ges

Forch­heim. Am Sams­tag­abend wur­de der 58-jäh­ri­ge Fah­rer eines Klein­kraft­ra­des in der Schlacht­hof­stra­ße einer all­ge­mei­nen Ver­kehrs­kon­trol­le unter­zo­gen. Hier­bei ergab sich für die Beam­ten der Ver­dacht, dass der Fahr­zeug­füh­rer unter Alko­hol­ein­fluss stand. Die­ser wur­de durch einen Alko­test, der einen Wert von knapp 1,2 Pro­mil­le ergab, bestä­tigt. Für den 58-Jäh­ri­gen hat­te dies die Unter­bin­dung sei­ner Wei­ter­fahrt sowie die Durch­füh­rung einer Blut­ent­nah­me zur Folge.

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

Die­be gestellt

BURG­KUNST­ADT, LKR. LICH­TEN­FELS. Auf fri­scher Tat ertappt wur­den am frü­hen Sams­tag­abend zwei männ­li­che Die­be im Alter von 46 und 21 Jah­ren, als sie von einem Lager­platz in Burg­kunst­adt meh­re­re Auto­ra­di­os von ver­meint­li­chen Schrott­fahr­zeu­gen aus­bau­ten. Dank moder­ner Über­wa­chungs­tech­nik wur­de der Dieb­stahl ver­hin­dert und die hin­zu­ge­ru­fe­ne Poli­zei lei­te­te gegen die Lang­fin­ger, die sich auf der Durch­rei­se von Sach­sen nach Baden-Würt­tem­berg befan­den, Ermitt­lun­gen wegen Dieb­stahls ein. Dem Eigen­tü­mer wäre ein Ent­wen­dungs­scha­den von ca. 1500 Euro entstanden.

Vor­fahrt missachtet

LICH­TEN­FELS. Gegen 16 Uhr kam es am Sams­tag­nach­mit­tag zu einem Ver­kehrs­un­fall mit einem schwer­ver­letz­ten Krad­fah­rer, als ein 45-jäh­ri­ger Auto­fah­rer die Vor­fahrt eines 18-Jäh­ri­gen miss­ach­te­te. Der Mann fuhr mit sei­nem Ford aus der Robert-Koch-Stra­ße nach links in die Vik­tor-von-Schef­fel-Stra­ße ein, als der jun­ge Mann mit sei­ner „125er“ in Rich­tung Kli­ni­kum unter­wegs war. Im Ein­mün­dungs­be­reich kam es zum Zusam­men­stoß, bei wel­chem der „Biker“ von sei­nem Fahr­zeug geschleu­dert und ver­letzt wur­de. Mit Prel­lun­gen und Frak­tu­ren muss­te er ins nahe­ge­le­ge­ne Kran­ken­haus gebracht wer­den. Der Pkw-Fah­rer blieb unver­letzt. Das Leicht­kraft­rad war nicht mehr fahr­be­reit uns muss­te abge­schleppt wer­den. Es ent­stand ein Gesamt­sach­scha­den von ca. 8000 Euro.