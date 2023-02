B E K A N N T M A C H U N G

zur 36. Sit­zung des Bau- und Umwelt­aus­schus­ses am Diens­tag, 14. Febru­ar 2023, 19:00 Uhr im gro­ßen Sit­zungs­saal des Rathauses

T A G E S O R D N U N G :

A. Öffent­li­che Sitzung

1. Geneh­mi­gung der Nie­der­schrift der öffent­li­chen Sit­zung vom 17.01.2023

2. Bekannt­ga­be von Beschlüs­sen aus nicht­öf­fent­li­chen Sitzungen

3. Neu­bau Hort in Forth; Vor­stel­lung und Geneh­mi­gung der Außenanlagenplanung

4. Kanal- und Fremd­was­ser­sa­nie­rung Ecken­haid; Erneue­rung meh­re­rer Hal­tun­gen im Bereich Sude­ten­stra­ße / Sand­stra­ße in offe­ner Bau­wei­se; Vor­stel­lung des Ent­wurfs und Geneh­mi­gung der Kosten­be­rech­nung (vgl. BUA vom 27.09.2023)

5. Bauleitplanung;

5.1 Bebau­ungs­plan Eschen­au Nr. 32 „Im Zen­trum II, An der Eschen­au­er Haupt­stra­ße“; Ände­rung des Gel­tungs­be­rei­ches; Vor­stel­lung der Rah­men­pla­nung und wei­te­res Vorgehen

5.2 Bebau­ungs­plan Eschen­au Nr. 32 „Im Zen­trum II, An der Eschen­au­er Haupt­stra­ße“; Ver­län­ge­rung der Veränderungssperre

6. Bau­an­trä­ge und Bauanfragen

6.1 Bau­an­fra­ge; Neu­bau von vier Ein­fa­mi­li­en­häu­sern, Fl.Nrn. 257/11 u. 257/12, Gemar­kung Eschen­au, nähe Kalch­reu­ther Straße

6.2 Bau­an­trag; Teil­über­da­chung der Ter­ras­se, Errich­tung Bal­kon, Errich­tung von zwei Dach­er­ker und Errich­tung eines Neben­ge­bäu­des, Fl​.Nr. 463/1, Gemar­kung Ecken­haid, Fasa­nen­weg 3

6.3 Bau­an­trag; Umbau eines Wohn­hau­ses zu einem Zwei­fa­mi­li­en­haus mit Balkonanbau,

Fl​.Nr. 378/4, Gem. Brand, Bran­der Haupt­stra­ße 46

6.4 Bau­an­trag; Aus­bau eines Dach­ge­schos­ses in einem bestehen­den Mehr­fa­mi­li­en­hau­ses, Fl​.Nr. 276/1, Gem. Eschen­au, Groß­ge­schaid­ter Str. 9

7. Städ­te­bau­för­de­rung; Kom­mu­na­les För­der­pro­gramm Orts­kern Eschen­au; Antrag auf Gewäh­rung einer Zuwen­dung, Markt­platz 7

8. Städ­te­bau­för­de­rung Forth; Fort­füh­rung des Sanie­rungs­pro­gram­mes für den Orts­kern Forth (Emp­feh­lungs­be­schluss an den MGR)

9. Informationen

Im Anschluss fin­det noch eine nicht­öf­fent­li­che Sit­zung statt.