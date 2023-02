Am Don­ners­tag, 9. Febru­ar 2023, fin­det im Pfarr­saal in Markt­graitz die Jah­res­haupt­ver­samm­lung des Kreis­ver­ban­des für Gar­ten­bau und Lan­des­pfle­ge Lich­ten­fels statt. Beginn ist um 19.00 Uhr. Neben dem Tätig­keits­be­richt durch den 1. Vor­sit­zen­den, Land­rat Chri­sti­an Meiß­ner, und den Aus­blick auf die Schwer­punk­te des lau­fen­den Jah­res wer­den tra­di­tio­nell die schei­den­den Vor­sit­zen­den der Orts­ver­ei­ne ver­ab­schie­det und die neu­en Vor­sit­zen­den begrüßt. Für die Bewir­tung sorgt der Obst- und Gar­ten­bau­ver­ein Markt­graitz. An alle Mit­glie­der der Orts­ver­ei­ne ergeht herz­li­che Einladung.