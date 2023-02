Laut dem Bun­des­mi­ni­ste­ri­um für Umwelt, Natur­schutz, nuklea­re Sicher­heit und Ver­brau­cher­schutz (BMUV) ist der Aus­stoß an Treib­haus­ga­sen durch unse­re Ernäh­rung fast eben­so groß wie die Emis­sio­nen durch Ver­kehr und scha­det damit unse­rer Umwelt. „Der Ernäh­rungs­rat Ober­fran­ken will dazu bei­tra­gen, mehr Essen aus der Regi­on auf unse­re Tel­ler zu bekom­men und damit die Umwelt zu ent­la­sten“, erläu­tert Maria Zeu­ßel. Sie ist ehe­ma­li­ge Bio­ein­zel­händ­le­rin und enga­giert sich seit 2021 als Vor­stands­mit­glied im Ernäh­rungs­rat Oberfranken.

„Um ganz prak­tisch die Kar­tof­feln von neben­an zum Bei­spiel in die Kita zu bekom­men, wol­len wir eine Koor­di­nie­rungs­stel­le ein­rich­ten“, so Zeu­ßel. Damit folgt der Ernäh­rungs­rat Ober­fran­ken dem Bei­spiel ande­rer Ernäh­rungs­rä­te, zum Bei­spiel in Mün­chen, Frei­burg oder Köln.

Wie Ste­fan Jans­sen, Pro­jekt­ma­na­ger der Öko-Modell­re­gi­on Ober­main-Jura, erklärt, ist der Ernäh­rungs­rat Ober­fran­ken ein Zusam­men­schluss von Inter­es­sier­ten aus Land­wirt­schaft, Lebens­mit­tel­hand­werk, Logi­stik und Ver­kauf. Ernäh­rungs­rä­te gibt es bereits in vie­len Städ­ten in Deutsch­land – der ober­frän­ki­sche ist der erste auf Bezirks­ebe­ne, so Jans­sen. Wie er wei­ter infor­miert, wol­le der Ernäh­rungs­rat für alle Bür­ge­rin­nen und Bür­ger in Ober­fran­ken gute, regio­na­le, sai­so­na­le, fair und öko­lo­gisch pro­du­zier­te Nah­rungs­mit­tel ver­füg­bar machen. Erste Mei­len­stei­ne sind bereits erreicht: In Kulm­bach wur­de der erste loka­le Rat gegrün­det. In wei­te­ren Städ­ten und Land­krei­sen (Bam­berg, Coburg und Bay­reuth) fin­den Gesprä­che statt, infor­miert Ste­fan Jans­sen weiter.

Zusam­men mit sechs wei­te­ren Vor­stands­mit­glie­dern aus Ober­fran­ken will Maria Zeu­ßel eine För­de­rung sei­tens der Bun­des­an­stalt für Land­wirt­schaft und Ernäh­rung bean­tra­gen. Die För­de­rung der Koor­di­nie­rungs­stel­le erfor­dert einen Eigen­mit­tel­an­teil, den der Ernäh­rungs­rat Ober­fran­ken momen­tan nicht hat. Des­halb wirbt der Ernäh­rungs­rat mit einem Crowd­fun­ding-Auf­ruf auf sei­ner Web­site um Unter­stüt­zung (http://​www​.ernaeh​rungs​rat​-ober​fran​ken​.de). Jeder Bei­trag dient als Hebel und wird von der Volks­bank Bay­reuth-Hof eG noch um 25 Pro­zent erhöht. Wei­te­re Bei­trä­ge von Bür­gern, die sich für eine Lebens­mit­tel­ver­sor­gung aus der Regi­on ein­set­zen wol­len, sind willkommen.