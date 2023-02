Kul­tur­kreis EBS Mul­ti­me­dia­show am Frei­tag, den 10.02.2023 im Hasen­berg­zen­trum 19.30 Uhr

Die­se Mul­ti­me­dia­show von dem aus­ge­wie­se­nen Mon­go­l­ei­ex­per­ten Frank Rie­din­ger basiert auf Erleb­nis­sen und Begeg­nun­gen wäh­rend sei­ner unzäh­li­gen Rei­sen in das zen­tral­asia­ti­sche Land. Neben der ein­zig­ar­ti­gen Land­schaft sind es die Men­schen, die die­ses Land so ein­zig­ar­tig machen. In sei­nen zahl­lo­sen Rei­sen durch die Mon­go­lei lebt der Refe­rent bis zu 3 Mona­ten im Jahr haut­nah bei der Bevölkerung.

Frank Rie­din­ger bringt sei­nen Zuhö­rern die Mon­go­lei in ihrer gan­zen kul­tu­rel­len Viel­falt näher und trägt wesent­lich zum Ver­ständ­nis die­ser tra­di­ti­ons­rei­chen Kul­tur bei.

Der Vor­trag führt Sie durch die gesam­te Mon­go­lei, die in ihrer Flä­che 4,5 mal grö­ßer ist als Deutsch­land. Kom­men Sie mit in die Wüste Gobi, hoch an die sibi­ri­sche Gren­ze, bis hin in den äußer­sten Westen. Er berich­tet von den heroi­schen Adler­jä­gern, einer Mur­mel­tier­jagd, von Ren­tier­züch­tern und von den Scha­ma­nen des Lan­des. Atem­be­rau­ben­de Foto­im­pres­sio­nen der wei­ten Land­schaft, auch im jah­res­zeit­li­chen Wech­sel und die Begeg­nun­gen mit den Bewoh­nern eines Lan­des zwi­schen Tra­di­ti­on und Fort­schritt machen die­sen Mon­go­lei-Abend zu einem unver­gess­li­chen Erleb­nis. Der Ein­tritt im Hasen­berg­zen­trum, Feu­er­stein­str. 11 ist frei.