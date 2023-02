Einen beson­de­ren Tag hat­te die Damen­mann­schaft von SKC Vic­to­ria Bam­berg am ver­gan­ge­nen Diens­tag. Die Keg­le­rin­nen waren in der Baye­ri­schen Staats­kanz­lei zu Gast und wur­den von Mini­ster­prä­si­dent Dr. Mar­kus Söder emp­fan­gen. Der Regie­rungs­chef gra­tu­lier­te der Mann­schaft zu ihrem 23. Mei­ster­ti­tel im Sport­ke­geln, den sie im ver­gan­ge­nen Jahr in die Dom­stadt hol­te. Wolf­gang Reich­mann, erster Vor­sit­zen­der des Stadt­ver­ban­des für Sport: „Im Namen der gesam­ten Vor­stand­schaft des Stadt­ver­ban­des für darf ich unse­ren bei­den Vor­stands­mit­glie­dern Danie­la Kicker und Mar­kus Haber­mey­er die Freu­de aus­drücken, dass der Mini­ster­prä­si­dent sie emp­fan­gen hat. Das ist ja eine unglaub­li­che Erfolgs­ge­schich­te, die­se sage und schrei­be 23. Mei­ster­ti­tel an die Reg­nitz zu holen. Des­halb sind wir im Stadt­ver­band unge­mein stolz, mit Danie­la und Mar­kus zwei ver­dienst­vol­le Sport­ler in unse­ren Rei­hen zu haben, die sich auch außer­halb der Kegel­bah­nen für den gesam­ten Sport in unse­rer Regi­on mit Rat und Tat engagieren.“

Mar­kus Söder: „Die Super­sie­ge­rin­nen aus Ober­fran­ken wur­den zum 23. Mal Deut­scher Mei­ster. Respekt und Glück­wunsch! Ver­eins­sport ist wich­tig für unse­re Gesell­schaft. Er för­dert Team­geist und Zusam­men­halt über Gren­zen hin­weg. Das unter­stüt­zen wir als Frei­staat gern.“

Der Stadt­ver­band für Sport in Bam­berg e.V. – er ver­steht sich als star­ker Ansprech­part­ner für die Ver­ei­ne rund um den Sport in Bam­berg. Mehr über den Stadt­ver­band gibt es online unter www​.sport​ver​band​-bam​berg​.de