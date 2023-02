Alters­me­di­zi­ni­sche Kom­pe­tenz am REGIO­MED Kli­ni­kum Coburg aus­ge­baut: Das REGIO­MED Kli­ni­kum Coburg star­tet das Ange­bot für eine Ger­ia­tri­sche Tagesklinik

Am 01.02.2023 star­te­te die Ger­ia­tri­sche Tages­kli­nik (GTK) am REGIO­MED Kli­ni­kum Coburg. Das ambu­lan­te Ange­bot kom­plet­tiert die umfas­sen­de ger­ia­tri­sche Behand­lungs­kom­pe­tenz am Cobur­ger Klinikum.

Unter der Lei­tung von Chef­arzt Prof. Dr. Johan­nes W. Kraft und dem lei­ten­den Ober­arzt Dr. Chri­stoph Glom­bik ver­fügt die neu ein­ge­rich­te­te Tages­kli­nik der Ger­ia­trie über bis zu 20 Plät­ze. Das Kon­zept der ambu­lan­ten ger­ia­tri­schen Tages­kli­nik ist auf die Dia­gno­stik und Behand­lung von Erkran­kun­gen bei älte­ren Men­schen spe­zia­li­siert. Vie­le betag­te Men­schen haben dabei oft­mals meh­re­re Erkran­kun­gen gleich­zei­tig, die den All­tag und die gesell­schaft­li­che Teil­ha­be erheb­lich erschwe­ren kön­nen. Dazu zäh­len unter ande­rem Herz­schwä­che, Blut­hoch­druck, Zucker­krank­heit (Dia­be­tes mel­li­tus), Stür­ze, Gang­un­si­cher­heit, chro­ni­sche Wun­den oder chro­ni­sche Schmer­zen. Einen beson­de­ren Stel­len­wert in der neu ein­ge­rich­te­ten Tages­kli­nik soll die Abklä­rung von Gedächt­nis­stö­run­gen ein­neh­men. Dafür steht ein mul­ti­pro­fes­sio­nel­les Behand­lungs­team zur Ver­fü­gung bestehend aus Ärz­ten, Pfle­ge­kräf­ten, The­ra­peu­ten, Sozi­al­ar­bei­tern, Ernäh­rungs­be­ra­tern und Psy­cho­lo­gen, die gemein­sam eine Ein­schät­zung der Erkran­kung sowie die Ein­lei­tung einer indi­vi­du­el­len The­ra­pie besprechen.

Die Pati­en­tin­nen und Pati­en­ten der Ger­ia­tri­schen Tages­kli­nik wer­den werk­täg­lich mor­gens von einem Fahr­dienst abge­holt und nach­mit­tags wie­der nach Hau­se gebracht. Damit kön­nen Pati­en­tin­nen und Pati­en­ten die Nacht im eige­nen Bett ver­brin­gen und sich am Tag in der tages­kli­ni­schen Ver­sor­gungs­ein­heit auf­hal­ten. Dort kön­nen dann The­ra­pie­ein­hei­ten und Übungs­stun­den zur Ver­bes­se­rung von Bewe­gungs- oder Gedächt­nis­lei­tun­gen genutzt wer­den. So wer­den all­tags­re­le­van­te Her­aus­for­de­run­gen durch die ambu­lan­te Aus­ge­stal­tung trai­niert und kön­nen im häus­li­chen Umfeld umge­setzt wer­den. In der Regel dau­ert eine Behand­lung drei Wochen. Die Kosten wer­den sowohl durch die gesetz­li­chen wie auch pri­va­ten Kran­ken­kas­sen über­nom­men. Die Anmel­dung zur Behand­lung in der Ger­ia­tri­schen Tage­kli­nik erfolgt direkt durch den Hausarzt/​die Haus­ärz­tin bzw. die behan­deln­den Ärz­te im Krankenhaus.

„Gera­de vor dem Hin­ter­grund einer zuneh­men­den Über­al­te­rung unse­rer Gesell­schaft sind umfas­sen­de the­ra­peu­ti­sche Ange­bo­te wie am REGIO­MED Kli­ni­kum Coburg für älte­re Men­schen essen­ti­ell. Ich freue mich, dass durch die Zustim­mung des baye­ri­schen Staats­mi­ni­ste­ri­ums für Gesund­heit und Pfle­ge und den Kran­ken­kas­sen­ver­bän­den das neue ambu­lan­te Ange­bot noch mehr Men­schen zu einer adäqua­ten Behand­lung ver­hilft.“ freut sich Prof. Johan­nes Kraft über den Start des neu­en Ange­bots. Denn als eines der ersten Zen­tren in Deutsch­land wird damit am REGIO­MED Kli­ni­kum Coburg das neue Ger­ia­trie­kon­zept des Bun­des­ver­ban­des Ger­ia­trie e.V. umge­setzt und der zuneh­men­den Ambu­lan­ti­sie­rung in der Medi­zin Rech­nung getragen.