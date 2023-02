Span­nend, zum Anfas­sen und mul­ti­me­di­al – das ist die Wan­der­aus­stel­lung „Lie­be oder Last?! – Bau­stel­le Denk­mal“ der Deut­schen Stif­tung Denk­mal­schutz, die vom 1. April 2023 bis zum 29. Okto­ber 2023 in Bam­berg gastiert. Nir­gends sonst kann man sich so umfas­send über Denk­mal­schutz infor­mie­ren – und auch außer­ge­wöhn­li­che Denk­ma­le der Regi­on neu ent­decken. Für ihr inno­va­ti­ves Kon­zept erhielt die Aus­stel­lung meh­re­re Design­prei­se, zuletzt den „Ger­man Design Award“ in der Kate­go­rie „Excel­lent Archi­tec­tu­re – Fair and Exhibition“.

Es geht um die gelieb­ten Wahr­zei­chen – und um viel mehr

Wer sich auf rund­um fas­zi­nie­ren­de Art über Denk­mal­schutz infor­mie­ren möch­te, ist in „Lie­be oder Last?! – Bau­stel­le Denk­mal“ genau rich­tig. Die mehr­fach preis­ge­krön­te Mul­ti­me­dia-Aus­stel­lung der Deut­schen Stif­tung Denk­mal­schutz (DSD) hat erst kürz­lich erneut eine Aus­zeich­nung für ihr inno­va­ti­ves Kon­zept erhal­ten – den renom­mier­ten Ger­man Design Award. Anfang April 2023 kommt sie nach Bam­berg und eröff­net unter ande­rem auch einen neu­en Blick auf die Schön­hei­ten der Region.

Auch weni­ger bekann­te Kul­tur­schät­ze würdigen

Am Stand­ort Bam­berg zäh­len die katho­li­sche Pfarr­kir­che St. Mar­tin, die Stadt­pfarr­kir­che Unse­re Lie­be Frau und das Auf­seß­höf­lein zu den vor­ge­stell­ten Denk­ma­len der Aus­stel­lung. Die weit­läu­fi­ge Fel­sen­kel­ler­an­la­ge Unter­haid in Ober­haid und die an der nörd­li­chen Stadt­mau­er von Erlan­gen ange­lehn­ten hal­ben Klein­häu­ser in der Laza­rett­stra­ße sind eben­so in der Aus­stel­lung ver­tre­ten wie die bei­den Schlös­ser in Pom­mers­fel­den und But­ten­heim. Vie­len schlägt das Herz höher bei der 1755 erbau­ten Müh­le am Orts­ein­gang von Bur­ge­brach oder bei einer Pro­me­na­de unter der höl­zer­nen Neu­en Kolon­na­de im Kur­park von Bad Ber­neck. „Wir öff­nen die Augen für Bau­wer­ke wie die­se und las­sen unse­re Besu­cher auf einem Abstim­mungs­tep­pich ihre Denk­mal-Lieb­lings­li­ste neu sor­tie­ren – das hat einen enor­men Aha-Effekt“, sagt Bri­git­te Gol­ch­ert, DSD-Team­lei­tung Mes­sen und Veranstaltungen.

„Lie­be oder Last?!“ in Bamberg

1. April 2023 – 29 Okto­ber 2023: Histo­ri­sches Muse­um in der Alten Hof­hal­tung, Dom­platz 7 in 96049 Bam­berg – täg­lich geöff­net (außer mon­tags) von 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr auch an Feiertagen.