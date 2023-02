Zum Früh­jahr star­tet der Erlan­ger Tou­ris­mus und Mar­ke­ting Ver­ein (ETM) wie­der mit sei­nem Stadt­füh­rungs­an­ge­bot. Pas­send zum Inter­na­tio­na­len Frau­en­tag geht es los mit der Füh­rung „Frauengeschichte(n) in Erlan­gen“ am Sonn­tag, 12. März 2023. Die geführ­te Tour gibt Ein­blick in das Leben von Erlan­ger Huge­not­tin­nen, Wis­sen­schaft­le­rin­nen und Haus­frau­en. Erlan­gens Stadt­füh­re­rin­nen und Stadt­füh­rer machen die Stadt­ge­schich­te auch die­ses Jahr erleb­bar. Auf ins­ge­samt 35 Füh­run­gen beglei­ten sie zu öffent­li­chen Füh­rungs­ter­mi­nen Gäste der Huge­not­ten­stadt sowie Bür­ge­rin­nen und Bür­ger. Die bekann­te­ste Füh­rung ist der Klas­si­ker „Chri­sti­an Erlang – die Huge­not­ten­stadt Erlan­gen“, die sich mit der Ent­wick­lung Erlan­gens ab 1686 durch die Initia­ti­ven des Mark­gra­fen Chri­sti­an Ernst und den Beginn des Baus der barocken Ide­al­stadt befasst.





Über das Jahr ver­teilt setzt das Stadt­füh­rungs­an­ge­bot ver­schie­de­ne Akzen­te. Zu The­men­schwer­punk­ten wie Jüdi­sches Leben, Erlan­ger Bier­ge­schich­te, Sie­mens-Stand­ort und noch vie­len mehr gibt es geson­der­te Füh­run­gen. Zusätz­lich fin­den auch wie­der ver­schie­de­ne Kostüm­füh­run­gen statt, bei denen sich das Team der Stadt­füh­rer in Scha­le wirft. Mark­graf Chri­sti­an Ernst, Stadt­schrei­ber Gir­bert und Braum­agd Emmy erzäh­len dann Anek­do­ten und Geschich­ten aus ihrer Epo­che. Gan­ze vier Per­sön­lich­kei­ten ler­nen die Gäste bei der Kostüm­füh­rung „Herr­schafts­zei­ten!“ ken­nen, die wie­der anläss­lich des Hohen­zoll­ern­tags (8.10.) auf dem Pro­gramm steht.

Alle Tou­ren kön­nen auch indi­vi­du­ell über die Tou­rist-Infor­ma­ti­on Erlan­gen für Grup­pen gebucht wer­den. Eben­falls ver­kauft die Tou­rist-Info Tickets für die Tou­ren der Anbie­ter des „Erlan­ger Nacht­wäch­ters“ sowie „Geschich­te für Alle e.V.“



Die Tou­ren des ETM star­ten im März mit fol­gen­den Themen:

Sonn­tag, 12.03.2023, 15:00 – 16:30 Uhr: Frauengeschichte(n) in Erlan­gen. Treff­punkt: Am Ein­gang der Huge­not­ten­kir­che, Hugenottenplatz.

Sonn­tag, 19.03.2023, 15:00 – 16:30 Uhr: Scha­lom! Jüdi­sches Leben in Erlan­gen! Treff­punkt: Am Ein­gang der Huge­not­ten­kir­che, Hugenottenplatz.

S onn­tag, 26.03.2023, 15:00 – 16:30 Uhr: Chri­sti­an Erlang – Die Huge­not­ten­stadt Erlan­gen. Treff­punkt: Am Ein­gang der Huge­not­ten­kir­che, Hugenottenplatz.

Erlan­ger Tou­ris­mus und Mar­ke­ting Ver­ein e.V. (ETM)

Der Erlan­ger Tou­ris­mus und Mar­ke­ting Ver­ein ist die Tou­ris­mus­or­ga­ni­sa­ti­on der Stadt Erlan­gen und erfüllt wich­ti­ge Auf­ga­ben wie Tou­rist-Ser­vices, Tou­ris­mus­mar­ke­ting sowie die Ver­net­zung und För­de­rung der Hotel­le­rie. Die ver­schie­den­sten Auf­ga­ben wol­len in die­sem Bereich bear­bei­tet sein: Die täg­li­chen Besu­cher erwar­ten fach­ge­rech­te Aus­kunft. Von der per­sön­li­chen Gäste­be­ra­tung über die kosten­lo­se Zim­mer­ver­mitt­lung bis hin zur Ver­mitt­lung ande­rer tou­ri­sti­scher Dienst­lei­stun­gen, wie z.B. Stadt­füh­run­gen, sind die Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­ter der Tou­rist-Infor­ma­ti­on stets ser­vice­ori­en­tier­te Ansprechpartner.



Tickets und Informationen

Die 90-minü­ti­gen Füh­run­gen kosten 9,50 EUR für Erwach­se­ne, die 120-minü­ti­ge Füh­rung sowie die Kostüm­füh­run­gen 12 EUR. Kin­der bis 14 Jah­re sind kosten­los. Ermä­ßi­gun­gen gibt es bei ent­spre­chen­dem Nach­weis für Schü­ler, Stu­den­ten und Azu­bis. Tickets sind in der Tou­rist-Infor­ma­ti­on Erlan­gen erhält­lich oder direkt bei den Stadt­füh­rern am Tag der Führung.



Tou­rist-Infor­ma­ti­on Erlan­gen

Goe­the­stra­ße 21a

91054 Erlan­gen

Mo – Fr, 9 – 17 Uhr

www​.erlan​gen​.info/​s​t​a​d​t​f​u​e​h​r​u​n​g​en/