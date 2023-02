Fünf Stu­die­ren­de der Lied­klas­se von Prof. Alex­an­der Flei­scher an der Hoch­schu­le für Musik in Würz­burg gestal­ten am kom­men­den Sams­tag, 4. Febru­ar 2023, um 19 Uhr das Auf­takt­kon­zert der Kon­zert­rei­he im Dient­zen­ho­fer-Saal der Musikschule.

Unter dem Titel „Lie­der zur Nacht“ wer­den zwei Sän­ge­rin­nen und ein Sän­ger sowie zwei Pia­ni­stin­nen Lied­kom­po­si­tio­nen von Felix Men­dels­sohn Bar­thol­dy, Robert Schu­mann, Johan­nes Brahms, Hugo Wolf, Richard Strauß, Franz Schu­bert u.a. dar­bie­ten. Ein Höhe­punkt ist dabei sicher die dra­ma­ti­sche Bal­la­de „Erl­kö­nig“ von Johann Wolf­gang von Goe­the in der bewe­gen­den Ver­to­nung von Franz Schubert.

Der Ein­tritt ist frei, um Spen­den für die Aus­füh­ren­den wird gebe­ten. Die inzwi­schen gut eta­blier­te Kon­zert­rei­he im Dient­zen­ho­fer-Saal geht in das neun­te Jahr und bie­tet sowohl bei der Aus­wahl der Künstler:innen und Beset­zun­gen als auch bei den Epo­chen und Gen­res eine span­nen­de Abwechslung.