Das KAB Bil­dungs­werk Bam­berg lädt Berufs­ein­stei­ger am 9. Febru­ar 2023 um 19:00 Uhr zu einem kosten­lo­sen Online-Semi­nar ein: „Das erste selbst ver­dien­te Geld: Finan­zi­el­le Tipps für Berufs­ein­stei­ger und Vor­sicht bei Finanz-Influencern“.

Die­ses Online-Semi­nar rich­tet sich an Azu­bis, Stu­die­ren­de und inter­es­sier­te Eltern. Es infor­miert neu­tral über sinn­vol­les Spa­ren in jun­gen Jah­ren und emp­foh­le­ne sowie über­flüs­si­ge Ver­si­che­run­gen zu Beginn der Berufs­kar­rie­re. Außer­dem geht das Semi­nar auf „Fin­fluen­cer“ ein: Bei die­sen han­delt es sich um Finanz-Influen­cer, die in sozia­len Medi­en die schnel­le Ren­di­te ver­spre­chen. Bei man­chen Blog­gern kann man viel ler­nen, bei ande­ren nur verlieren.

Um Anmel­dung wird gebe­ten unter www​.kab​-bam​berg​.de/​b​i​l​d​u​n​g​/​v​e​r​a​n​s​t​a​l​t​u​n​gen.

23–02-09 Finan­zen für Berufseinsteiger