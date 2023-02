Seit Ende der Weih­nachts­fe­ri­en ist Leben in die pro­vi­so­ri­sche Kin­der­ta­ges­stät­te vor der Grund­schu­le Müh­len­dorf ein­ge­zo­gen! Seit 09.01.2023 besu­chen nun Kin­der aus zwei Kin­der­gar­ten­grup­pen und einer Kin­der­krip­pen­grup­pe „ihren“ neu­en Con­tai­ner-Kin­der­gar­ten, den die Gemein­de Ste­gau­rach für ins­ge­samt 780.000 Euro dort auf­ge­stellt hat. Der Bedarf an Kin­der­be­treu­ungs­plät­zen ist in der Gemein­de in den ver­gan­ge­nen Jah­ren ste­tig gestie­gen. Die Pro­gno­sen für die Zukunft zei­gen eben­falls einen stei­gen­den Bedarf, so dass die Gemein­de hier vor­aus­schau­end inve­stiert hat. Eine Ein­rich­tung für zwei Kin­der­krip­pen­grup­pen in Unter­au­rach und ein Natur­kin­der­gar­ten eben­falls in Unter­au­rach sol­len dem­nächst eben­falls entstehen.

Bür­ger­mei­ster Thi­lo Wag­ner, Pfar­rer Wal­ter Ries (2.v.r.), Dr. Sil­ke Niklaus (Geschäfts­füh­rung Kin­der­ta­ges­stät­ten, 3.v.r.), stell­ver­tre­ten­der Bau­hof­lei­ter Robert Stöck­lein (l.) sowie Tobi­as Luft (3.v.l.) und Andre­as Jäschock (2.v.l.) aus dem Baumt der Gemein­de Ste­gau­rach stat­te­ten am Mitt­woch Ste­fa­nie Kel­len­beck (M.), Kin­der­gar­ten­lei­tung „Don Bos­co“, und ihrem Team einen Besuch in den neu­en Räum­lich­kei­ten ab. Geba­stel­tes und Gemal­tes zier­te bereits die Wän­de des neu­en Domi­zils. Bür­ger­mei­ster Wag­ner über­reich­te ein gro­ßes Brot­rad und wünsch­te den Kin­dern und Betreue­rin­nen alles Gute in den neu­en Räu­men. Der offi­zi­el­le Start­schuss für den Kin­der­ta­ges­stät­ten­be­trieb wur­de sogleich zu einem Arbeits­tref­fen umfunk­tio­niert, um noch letz­te offe­ne Punk­te zu bespre­chen. Bleibt also nur übrig, den Klei­nen eine gute Zeit in den lie­be­voll ein­ge­rich­te­ten, groß­zü­gi­gen Räu­men mit Schlaf­ge­le­gen­heit, Küche und Gar­de­ro­be zu wünschen!