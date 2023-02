Nur sie­ben Stun­den nach dem letz­ten Brand­ein­satz wur­den die Feu­er­weh­ren Forth und Frohn­hof erneut mit dem Stich­wort „B3 im Gebäu­de“ in die Albrecht-Dürer-Stra­ße alar­miert. Bei Ein­tref­fen der Feu­er­wehr war eine leich­te Rauch­ent­wick­lung im Gebäu­de fest­stell­bar. Ein Trupp unter schwe­rem Atem­schutz ging in das Gebäu­de vor. Im Anschluss wur­den die Räum­lich­kei­ten durch die Feu­er­wehr belüftet.

Bei die­sem Ein­satz kam u.a. die ver­eins­ei­ge­ne Droh­ne das erste Mal zum Ein­satz, um die Dach­haut auf mög­li­che Glut­ne­ster zu kon­trol­lie­ren. Auf­grund lau­fen­der Ermitt­lun­gen der Kri­mi­nal­po­li­zei kön­nen kei­ne wei­te­ren Infos zu die­sem Ein­satz gege­ben werden.