medi bay­reuth trennt sich von Lars Masell. Mla­den Dri­jen­cic wird neu­er Head Coach

medi bay­reuth geht mit einem neu­en Head Coach in den Abstiegs­kampf in der easy­Cre­dit Bas­ket­ball Bun­des­li­ga. Die Bay­reu­ther tren­nen sich vom bis­he­ri­gen Chef­trai­ner Lars Masell und ver­pflich­ten Mla­den Dri­jen­cic als neu­en Übungs­lei­ter. Der 57-Jäh­ri­ge wird bereits heu­te in Bay­reuth ein­tref­fen und am Vor­mit­tag das erste Team-Trai­ning lei­ten. Mla­den Dri­jen­cic erhält einen Ver­trag bis zum Ende der Saison.