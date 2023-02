Kon­zert-High­lights von Haus Marteau

Der Kon­zert­saal von Haus Mar­teau besticht durch sei­ne gran­dio­se Archi­tek­tur. Her­aus­ra­gend sind auch die Mei­ster­schü­le­rin­nen und Mei­ster­schü­ler, die dort kon­zer­tie­ren. Die Rei­he „Haus Mar­teau auf Rei­sen“ ergänzt das gro­ße Ange­bot der Inter­na­tio­na­len Musik­be­geg­nungs­stät­te in Lich­ten­berg (Lkr. Hof).

Zu ins­ge­samt fünf Kon­zer­ten lädt der Bezirk Ober­fran­ken im Febru­ar ein. „In die­ser Zeit bie­tet unse­re Inter­na­tio­na­le Musik­be­geg­nungs­stät­te Mei­ster­kur­se für Kla­vier, Oboe und Fagott an, die von Stars von mor­gen aus aller Welt besucht wer­den. Unter der Anlei­tung erst­klas­si­ger Dozen­tin­nen und Dozen­ten ver­fei­nern sie in einer inten­si­ven Kurs­wo­che ihr Kön­nen“, erklärt Bezirks­tags­prä­si­dent Hen­ry Schramm.

In der Tra­di­ti­on des ein­sti­gen Haus­herrn, des Vio­lin­vir­tuo­sen Hen­ri Mar­teau, geben die Kurs­teil­neh­me­rin­nen und ‑teil­neh­mer am Ende der Ver­an­stal­tung fast immer ein Abschluss­kon­zert im Kon­zert­saal der Künst­ler­vil­la. So gewin­nen die jun­gen Künst­le­rin­nen und Künst­ler Kon­zert­pra­xis und Haus Mar­teau bie­tet erst­klas­si­ge Kam­mer­mu­sik­aben­de in einem groß­ar­ti­gen Rah­men.

Prof. Cla­ra Dent-Bogá­ny­is Obo­en­stu­den­tin­nen und ‑stu­den­ten eröff­nen den Kon­zert­rei­gen am Frei­tag, 3. Febru­ar, gefolgt vom Mei­ster­kurs für Kla­vier von Prof. Ste­fan Arnold am Mitt­woch, 8. Februar.

Des­sen Mei­ster­schü­le­rin­nen und Mei­ster­schü­ler sind tags dar­auf (9. Febru­ar) mit Haus Mar­teau auf Rei­sen in der Kla­vier­ma­nu­fak­tur Stein­grae­ber und Söh­ne in Bay­reuth zu Gast.

Als neu­er Dozent in Haus Mar­teau gibt der Pia­nist Prof. Mar­kus Bell­heim sein Debüt. Er ist als Pia­nist auf inter­na­tio­na­len Büh­nen und Festi­vals erfolg­reich. Die Teil­neh­men­den sei­nes Mei­ster­kur­ses kon­zer­tie­ren am Mitt­woch, 15. Febru­ar im Kon­zert­saal in Lich­ten­berg.

In der Woche dar­auf steht das Fagott im Mit­tel­punkt des Kurs­ge­sche­hens in Haus Mar­teau. Zusam­men mit hoch­be­gab­ten Jugend­li­chen und Stu­die­ren­den probt Prof. Dag Jen­sen in der Künst­ler­vil­la Solo- und Orche­ster­li­te­ra­tur. Den künst­le­ri­schen Ertrag die­ser Arbeits­wo­che prä­sen­tiert der Kurs am Mon­tag, 20. Febru­ar in Haus Marteau.

Abschluss­kon­zert des Mei­ster­kur­ses für Oboe von Prof. Cla­ra Dent-Bogányi

Frei­tag, 3. Febru­ar 2023 um 18 Uhr im Kon­zert­saal von Haus Marteau

Abschluss­kon­zert des Mei­ster­kur­ses für Kla­vier von Prof. Ste­fan Arnold

Mitt­woch, 8. Febru­ar 2023 um 18 Uhr im Kon­zert­saal von Haus Marteau

Kla­vier­kon­zert im Rah­men der Kon­zert­rei­he „Haus Mar­teau auf Rei­sen“ mit dem Mei­ster­kurs für Kla­vier von Prof. Ste­fan Arnold

Don­ners­tag, 9. Febru­ar 2023 um 19 Uhr 30 bei Stein­grae­ber & Söh­ne, Bayreuth

Abschluss­kon­zert des Mei­ster­kur­ses für Kla­vier von Prof. Mar­kus Bell­heim Mitt­woch, 15. Febru­ar 2023 um 18 Uhr im Kon­zert­saal von Haus Marteau

Abschluss­kon­zert des Mei­ster­kur­ses für Fagott von Prof. Dag Jensen

Mon­tag, 20. Febru­ar 2023 um 18 Uhr im Kon­zert­saal von Haus Marteau

Ver­bind­li­che Kar­ten­re­ser­vie­rung unter 0921 604‑1608 oder info@​haus-​marteau.​de .

Ergän­zen­de Infor­ma­tio­nen und Kon­zert­ter­mi­ne unter www​.haus​-mar​teau​.de

