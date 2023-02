Am 31. Dezem­ber 2023 endet die fünf­jäh­ri­ge Amts­zeit der Jugend­schöf­fen. Der Prä­si­dent des Land­ge­richts Coburg hat gebe­ten, für den Land­kreis Coburg eine Vor­schlags­li­ste für Jugend­schöf­fen für die Sit­zungs­pe­ri­ode 2024 bis 2028 aus­zu­stel­len. Der Land­kreis Coburg ruft inter­es­sier­te Frau­en und Män­ner auf, sich für die­ses ver­ant­wor­tungs­vol­le Ehren­amt zu bewer­ben. Die Jugend­schöf­fen wir­ken bei den Straf­ver­fah­ren des Jugend­schöf­fen­ge­richts am Amts­ge­richt Coburg sowie bei der Jugend­kam­mer beim Land­ge­richt Coburg mit.

Das Schöf­fen­amt ver­langt in hohem Maße Unpar­tei­lich­keit, Selbst­stän­dig­keit und Rei­fe des Urteils, aber auch gei­sti­ge Beweg­lich­keit und kör­per­li­che Eig­nung. Dar­über hin­aus sol­len Bewer­be­rin­nen und Bewer­ber sozia­les Ver­ständ­nis, Men­schen­kennt­nis und Ein­füh­lungs­ver­mö­gen besit­zen. Jugend­schöf­fen soll­ten zudem auch zur Erzie­hung befä­higt und in der Jugend­er­zie­hung erfah­ren sein.

Wer Inter­es­se an die­ser ehren­amt­li­chen Tätig­keit hat, muss die deut­sche Staats­an­ge­hö­rig­keit besit­zen, über Erfah­run­gen in der Jugend­hil­fe ver­fü­gen, im Land­kreis Coburg sei­nen Wohn­sitz haben und zu Beginn der Amts­pe­ri­ode am 1. Janu­ar 2024 min­de­stens 25, aber noch nicht 70 Jah­re alt sein. Neben der Mel­dung durch die Gemein­den im Land­kreis kön­nen sich Bür­ge­rin­nen und Bür­ger, die Inter­es­se an die­sem Ehren­amt haben schrift­lich oder per­sön­lich beim Land­rats­amt Coburg, Fach­be­reich Jugend und Fami­lie, Lau­te­rer Stra­ße 60, 96450 Coburg bewerben.

Der Aus­schuss für Jugend und Fami­lie des Land­krei­ses Coburg wird die Bewer­bun­gen und Vor­schlä­ge prü­fen und über die Vor­schlags­li­ste beschlie­ßen. Ein­zel­mel­dun­gen für das Amt eines Jugend­schöf­fen sind bis 31. März mög­lich. Wei­te­re Aus­künf­te erhal­ten inter­es­sier­te Bür­ge­rin­nen und Bür­ger im Ser­vice­bü­ro des Fach­be­reichs Jugend und Fami­lie im Land­rats­amt unter der Tele­fon­num­mer 09561/5142201.

Auf der Inter­net­sei­te des Land­krei­ses Coburg www​.land​kreis​-coburg​.de sind unter der Rubrik „Gesell­schaft, Bil­dung & Gesundheit“/„Jugend“ das Infor­ma­ti­ons­blatt sowie das Bewer­bungs­for­mu­lar für die Schöf­fen­wahl 2023 zu finden.