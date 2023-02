Sabi­ne Jacob tritt die Nach­fol­ge von Eli­sa­beth Bat­tran als Pfle­ge­dienst­lei­te­rin an. Das Kli­ni­kum Forch­heim – Frän­ki­sche Schweiz freut sich, dass Kon­ti­nui­tät und Qua­li­tät in der Pati­en­ten­be­treu­ung durch die haus­in­ter­ne Nach­fol­ge­re­ge­lung gesi­chert wer­den können.

Freu­de über gelun­ge­ne Nach­fol­ge­re­ge­lung im Kli­ni­kum Forch­heim – Frän­ki­sche Schweiz: Mit Sabi­ne Jacob über­nimmt die lang­jäh­ri­ge Stell­ver­tre­te­rin von Eli­sa­beth Bat­tran, die kürz­lich nach über 40 Jah­ren in den Ruhe­stand ver­ab­schie­det wor­den ist, die wich­ti­ge Posi­ti­on der Pfle­ge­dienst­lei­tung. „Wir freu­en uns, dass wir eine Nach­fol­ge­rin aus den eige­nen Rei­hen für die­ses wich­ti­ge Amt gewin­nen konn­ten“, sag­te Jür­gen Gschoß­mann, Ärzt­li­cher Direk­tor des Kli­ni­kums Forch­heim – Frän­ki­sche Schweiz, im Namen aller Medi­zi­ner. Durch die­se klu­ge Per­so­nal­ent­schei­dung sei ein „naht­lo­ser Über­gang“ im Manage­ment der Pati­en­ten­be­treu­ung garan­tiert, beton­te Gschoß­mann bei der Amts­ein­füh­rung wei­ter. „Dass die Kon­ti­nui­tät in der Pfle­ge auf höch­stem Niveau durch die­se inter­ne Nach­fol­ge­lö­sung gewähr­lei­stet wer­den kann, ist wirk­lich sehr wich­tig“, sag­te Gschoß­mann und dank­te Sabi­ne Jacob für die Bereit­schaft, das genau­so her­aus­for­dern­de wie ver­ant­wor­tungs­vol­le Amt zu übernehmen.

„Ich freue mich auf die neue Auf­ga­be und will mich mit gan­zer Kraft für unse­re Pati­en­ten ein­set­zen“, sag­te Sabi­ne Jacob, die auch aus „Lie­be zum Kli­ni­kum“ die zeit­rau­ben­de Posi­ti­on ger­ne über­nom­men habe. „Für ande­re Men­schen in schwie­ri­gen Lebens­si­tua­tio­nen da zu sein, das ist mir per­sön­lich ganz wich­tig.“ Nach der Aus­bil­dung zur Kran­ken­schwe­ster hat Jacob zusätz­lich Pfle­ge­dienst­ma­nage­ment in Nürn­berg stu­diert. Nach dem Diplom ist Jacob im Jahr 2004 als stell­ver­tre­ten­de Pfle­ge­dienst­lei­tung ans Kli­ni­kum Forch­heim – Frän­ki­sche Schweiz gewech­selt. Die „Wel­len­län­ge“ habe sofort gestimmt. Von Eli­sa­beth Bat­tran als Vor­gän­ge­rin habe Jacob immer die Herz­lich­keit im Umgang mit Pati­en­ten und Kol­le­gen auch in Stress­si­tua­tio­nen bewun­dert. „Ein Kli­ni­kum funk­tio­niert nur, wenn alle Räd­chen per­fekt zusam­men­ar­bei­ten“, beton­te Jacob. Beson­ders bei jun­gen Men­schen will Jacob wie­der mehr Begei­ste­rung für die medi­zi­ni­schen Beru­fe wecken. „Mein größ­ter Wunsch ist, dass wie­der mehr Men­schen in der Pfle­ge arbei­ten wol­len.“ Um die­ses Ziel zu errei­chen, sei Jacob ger­ne bereit gewe­sen, die anspruchs­vol­le Auf­ga­be als Pfle­ge­dienst­lei­te­rin zu über­neh­men und in die gro­ßen Fuß­stap­fen von Eli­sa­beth Bat­tran zu tre­ten. „Mei­ne bei­den Kin­der sind lang­sam erwach­sen. Daher habe ich jetzt auch die Zeit für die­se Auf­ga­be“, freu­te sich Jacob, die von Bir­te Stü­we als stell­ver­tre­ten­de Pfle­ge­dienst­lei­tung zukünf­tig unter­stützt wird.

„Viel Kraft und gute Ner­ven für die neue Auf­ga­be“, wünsch­te Kli­ni­kum-Geschäfts­füh­rer Sven Oel­kers der neu­en Dop­pel­spit­ze in der Pfle­ge­dienst­lei­tung und über­reich­te zum Start im Namen des gesam­ten Kli­ni­kums Forch­heim – Frän­ki­sche Schweiz jeweils einen gro­ßen Blumenstrauß.