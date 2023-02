Grü­ne wol­len Ergeb­nis­of­fen­heit sichern und for­dern, dass Aus­lo­bungs­text für Mach­bar­keits­stu­die vom Stadt­rat beschlos­sen wird.

Dass sich der Stadt­rat mit gro­ßer Mehr­heit dafür ent­schie­den hat, eine Mach­bar­keits­stu­die für den Bam­ber­ger Schlacht­hof in Auf­trag zu geben, sehen die Bam­ber­ger Grü­nen als wich­ti­gen Schritt in die rich­ti­ge Rich­tung an. „Jetzt ist end­lich der Weg für eine ergeb­nis­of­fe­ne Debat­te vor­be­rei­tet – dann näm­lich, wenn alle Optio­nen sach­lich auf ihre Taug­lich­keit über­prüft wer­den und anschlie­ßend poli­tisch gegen­ein­an­der abge­wo­gen wer­den kön­nen“, sagt Frak­ti­ons­vor­sit­zen­der Chri­sti­an Hader.

Doch so ganz in trocke­nen Tüchern sehen die grü­nen Stadt­rats­mit­glie­der die­se ergeb­nis­of­fe­ne Dis­kus­si­on noch nicht und wol­len dies nun mit einem Antrag absi­chern. Grü­nen-Stadt­rat Wolf­gang Gra­der erklärt, war­um: „Nach dem jet­zi­gen Stadt­rats­be­schluss soll die Stu­die gemein­sam mit den Stadt­wer­ken und dem Bam­berg Ser­vice in Auf­trag gege­ben wer­den. Das kön­nen wich­ti­ge und wert­vol­le Akteu­re sein, aber sie decken nur einen Teil der Per­spek­ti­ven auf das Gelän­de ab. Es darf kei­ne Vor­fest­le­gung entstehen.“

Wich­tig sind den Grü­nen wei­ter gehen­de Per­spek­ti­ven: Zum einen die der Bürger:innen und hier vor allem die der Anwoh­nen­den in Nach­bar­schaft zum Schlacht­hof. „Aber auch die Sicht­wei­se der regio­na­len Betrie­be in Land­wirt­schaft und Fleisch­ver­ar­bei­tung, die sich in der IG Schlacht­hof zusam­men­ge­schlos­sen haben, muss in der Stu­die Nie­der­schlag fin­den“, for­dert Grader.

Und schließ­lich sol­le die eige­ne Kom­pe­tenz der Stadt­ver­wal­tung, näm­lich die im Stadt­pla­nungs­amt, nicht zu kurz kom­men, ergänzt Stadt­rä­tin Leo­nie Pfa­den­hau­er. „Das Schlacht­hof­ge­län­de muss im Gesamt­kon­text der Stadt betrach­tet wer­den. Die Bedar­fe der Stadt­ent­wick­lung all­ge­mein spie­len hier eine gewich­ti­ge Rol­le.“ Des­halb haben die Grü­nen bean­tragt, dass der Aus­lo­bungs­text für die Auf­trags­ver­ga­be der Mach­bar­keits­stu­die zum Schlacht­hof dem Stadt­rat zum Beschluss vor­ge­legt wird, „damit die Poli­tik die rich­ti­gen Wei­chen stel­len kann.“