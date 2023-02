Das Pro­gramm­heft ist wie­der prall gefüllt: Die Volks­hoch­schu­len Stadt und Land­kreis Kulm­bach bie­ten rund 300 Kur­se für alle Alters­stu­fen an. „Ab sofort kön­nen die Kur­se an unse­rer Volks­hoch­schu­le in Kulm­bach und bei unse­ren fünf Part­nern im Land­kreis gebucht wer­den“, freut sich Kulm­bachs VHS-Che­fin Maria Schabdach.

Das Som­mer­se­me­ster star­tet in die­sem Jahr am 27. Febru­ar, es endet am 16. Juli. Aus ins­ge­samt sie­ben unter­schied­li­chen Pro­gramm­be­rei­chen kön­nen Inter­es­sier­te wie­der aus­wäh­len: Ange­fan­gen bei den The­men­schwer­punk­ten Gesell­schaft, Beruf und Spra­chen über Gesund­heit und Kul­tur bis hin zur Rubrik Jun­ge VHS sowie Digi­ta­les Lernen.

„Unse­re Volks­hoch­schu­le ist ein ech­ter Dau­er­bren­ner! Allein im ver­gan­ge­nen Win­ter­se­me­ster hat­ten wir ca. 1.000 Anmel­dun­gen und es waren kaum noch Kurs­ein­schrän­kun­gen auf­grund der Pan­de­mie spür­bar“, freut sich Ober­bür­ger­mei­ster Ingo Leh­mann. „Ich bin mir sicher, das neue Pro­gramm wird wie­der vie­le Inter­es­sier­te aller Gene­ra­tio­nen ansprechen.“

Ob beruf­li­che Wei­ter­bil­dung oder Gesund­heits­kur­se – die Volks­hoch­schu­len in Kulm­bach, Him­mel­kron, Markt­leu­gast, Stadt­stein­ach, Thur­n­au und Treb­gast bie­ten eine gro­ße Aus­wahl an unter­schied­lich­sten The­men an. So kön­nen Kun­den sich z. B. beim Kurs „Deut­sche Gebär­den­spra­che“ anmel­den, sich für viel­fäl­ti­ge Ernäh­rungs- und Koch­kur­se wie „Die Lebens­mit­tel­am­pel“, „Wild­kräu­ter sam­meln und ver­ar­bei­ten“ oder „Die vege­ta­ri­sche Küche“ ein­schrei­ben oder sie ent­decken mit ihrer VHS zusam­men ein neu­es Hob­by wie Nähen, Malen, Töp­fern, Foto­gra­fie­ren oder Tanzen.

„Die Band­brei­te an Kur­sen ist enorm“, fin­det VHS-Ver­wal­tungs­rat und 2. Bür­ger­mei­ster Frank Wil­zok. „Und der Zugang zu den Kur­sen ist kin­der­leicht. Unse­re Volks­hoch­schu­len bie­ten neben den klas­si­schen Kur­sen in Prä­senz jetzt auch den Bereich ‚Digi­ta­les Ler­nen‘ an. Will hei­ßen: Man kann zum Bei­spiel eine Spra­che ganz bequem von zu Hau­se am PC oder Tablet in einem digi­ta­len Mee­ting lernen.“

Die Kurs­an­mel­dung ist unter www​.vhs​-kulm​bach​.de mög­lich oder per­sön­lich im Sekre­ta­ri­at der Volks­hoch­schu­le Kulm­bach in der Bau­er­gas­se 4 in Kulm­bach zu den regu­lä­ren Öffnungszeiten.

Fra­gen und Infor­ma­tio­nen rund ums Kurs­an­ge­bot gibt es auch ger­ne tele­fo­nisch (09221/940–269) oder per Mail (vhs@​stadt-​kulmbach.​de). Das detail­lier­te Kurs­pro­gramm ist eben­falls online unter www​.vhs​-kulm​bach​.de ein­seh­bar, es liegt aber auch in Papier­form in vie­len öffent­li­chen Ein­rich­tun­gen wie Rat­häu­sern oder Ban­ken kosten­los aus.