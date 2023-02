Für alle, die Inter­es­se an der Hos­piz­ar­beit haben oder sich künf­tig ehren­amt­lich als Hospizmitarbeiter*innen enga­gie­ren möch­ten, ver­an­stal­tet die Hos­piz-Aka­de­mie Bam­berg ein Semi­nar unter dem Mot­to „STER­BEN, EIN PRO­ZESS DES LEBENS“. Der Kurs V06.1 beginnt am MITT­WOCH, 1. MÄRZ 2023 UND FIN­DET AN ZEHN ABEN­DEN JEWEILS MITT­WOCHS VON 19.00 – 21.30 UHR STATT SOWIE AM SAMS­TAG, 22. APRIL 2023 VON 9.00 – CA. 16.00 UHR. The­men des Kur­ses sind u. a.: Selbst­be­stimm­tes Ster­ben – Ster­be­be­glei­tung statt Ster­be­hil­fe, Kom­mu­ni­ka­ti­on, Beach­ten eige­ner und frem­der Gren­zen, Wün­sche und Bedürf­nis­se Schwerst­kran­ker und Ster­ben­der sowie För­dern der Sen­si­bi­li­tät gegen­über Schwerst­kran­ken und Ster­ben­den. Das Semi­nar soll Mut machen, sich auf Ster­ben­de und deren Ange­hö­ri­ge ein­zu­las­sen und Ant­wor­ten auf gesell­schafts­po­li­ti­sche Fra­gen in Zusam­men­hang mit Ster­ben und Tod. Das Semi­nar ist der erste Teil der Aus­bil­dung für ehren­amt­li­che Hospizmitarbeiter*innen gemäß den Stan­dards des Deut­schen und des Baye­ri­schen Hos­piz- und Pal­lia­tiv­ver­ban­des. Infos und Anmel­de­mög­lich­keit unter www​.hos​piz​-aka​de​mie​.de oder tele­fo­nisch unter 0951 9550722.