Die Leit­stel­le Nürn­berg alar­mier­te am 02.02.2023 um 01:59 Uhr die Feu­er­weh­ren Buben­reuth, Möh­ren­dorf, Klein­see­bach und Wel­ler­stadt (VSA) auf die A73 zu einem Ver­kehrs­un­fall. Hier hat­te der Fah­rer eines Sprin­ters auf schnee­glat­ter Fahr­bahn die Kon­trol­le über sein Fahr­zeug ver­lo­ren, dreh­te sich und rutsch­te in die Ver­kehrs­leit­blan­ke. Hier­bei ver­letz­te sich der Fahr­zeug­len­ker und wur­de durch den Ret­tungs­dienst ver­sorgt und in ein nahe­ge­le­ge­nes Kran­ken­haus ver­bracht. Durch die Feu­er­wehr wur­de die Ein­satz­stel­le gesi­chert und aus­ge­leuch­tet. Eben­falls wur­de die Fahr­zeug­bat­te­rie durch die Ein­satz­kräf­te abge­klemmt. Nach ca. 1 Stun­de Ein­satz­dau­er konn­te die Ein­satz­stel­le über­ge­ben wer­den und die Kräf­te der Feu­er­wehr Buben­reuth wie­der in das Gerä­te­haus einrücken.

+++ 02.02.2023 / 01:59 Uhr—Einsatz Nr. 007/2023—VU BAB73 Möh­ren­dorf -> Erlangen—Einsatz für das HLF2 + HLF1 der FF Buben­reuth sowie FF Möh­ren­dorf, FF Klein­see­bach, FF Wellerstadt +++