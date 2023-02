Am 16. Spiel­tag der 2. Toyo­ta Damen Bas­ket­ball Bun­des­li­ga haben die Damen der DJK Don Bos­co Bam­berg am Sams­tag um 14:30 Uhr den TSV Was­ser­burg zu Gast in der Sport­hal­le der Graf-Stauf­fen­berg-Schu­le. Klei­ne­re Bröt­chen backen die Damen vom Inn seit die­ser Sai­son. Nach elf deut­schen Mei­ster­ti­teln zwi­schen 2004 und 2017 stieg der TSV letz­te Sai­son in die 2. Liga ab und ziert aktu­ell mit nur vier Sai­son­sie­gen punkt­gleich mit Spey­er und Schwa­bach das letz­te Tabellenviertel.

Seit per­so­nel­ler Ände­rung auf der Trai­ner­po­si­ti­on zum Jah­res­wech­sel sind die Ober­baye­rin­nen jedoch im Auf­wind. Vor der Nie­der­la­ge in den Schluss­se­kun­den am letz­ten Wochen­en­de in Mün­chen kamen sie zuvor gegen Lud­wigs­burg und Spey­er zu deut­li­chen Sie­gen. Auf dem Trai­ner­stuhl scheint der Was­ser­burg-Rück­keh­rer, Ex-Natio­nal­trai­ner und aktu­el­ler BBV-Prä­si­dent Basti­an Wern­tha­ler die Stär­ken sei­nes Teams nach einem kata­stro­pha­len-Sai­son­start wie­der­ge­fun­den zu haben.

Im Hin­spiel Mit­te Okto­ber kamen die Ober­frän­kin­nen noch zu einem deut­li­chen 52:69-Erfolg, muss­ten dabei aber den ver­let­zungs­be­ding­ten Aus­fall ihrer Spiel­ma­che­rin Kate Hill hin­neh­men. Zum Rück­spiel warnt Bam­bergs Chef­coach Stef­fen Dau­er vor einem Unter­schät­zen des Geg­ners: „Wir dür­fen die Was­ser­bur­ger nicht nach ihrem der­zei­ti­gen Tabel­len­platz beur­tei­len. Wich­tig für uns wird unser Rebound-Ver­hal­ten sein und dass wir offen­siv eine gute Balan­ce haben. Und die Anzahl unse­rer Ball­ver­lu­ste müs­sen wir redu­zie­ren. Wenn wir von Beginn an prä­sent sind und über 40 Minu­ten Inten­si­tät und Kon­zen­tra­ti­on an den Tag legen, haben wir eine Chan­ce wie­der zurück in die Spur zu kommen.“

Mehr Infos unter: https://​www​.DJK​-Bam​berg​.de