Poli­zei sucht Zeugen

HIRSCHAID, LKR. BAME­RG. Am Mitt­woch ergau­ner­te sich eine Trick­be­trü­ge­rin 100 Euro mit der Masche der Wech­sel­fal­le. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg ermit­telt und sucht Zeugen.

Am Mitt­woch­mit­tag um 13 Uhr betrat die Betrü­ge­rin ein Geschäft in der Bam­ber­ger Stra­ße in Hirschaid. Sie täusch­te dem dor­ti­gen Mit­ar­bei­ter vor, eine Pup­pe kau­fen zu wol­len und bezahl­te die­se mit einem Zwei­hun­dert­eu­ro­schein. Nach­dem der Mit­ar­bei­ter das Wech­sel­geld in Höhe von knapp 180 Euro auf den Tre­sen gelegt hat­te, behaup­te­te die Frau, dass er einen fal­schen Preis abge­rech­net hät­te. Sie wol­le die Pup­pe zu die­sem Preis nun doch nicht kau­fen. Der Ver­käu­fer stor­nier­te den Kauf und gab der Unbe­kann­ten ihren Zwei­hun­dert­eu­ro­schein zurück. Die­se ver­ließ anschlie­ßend den Laden. Spä­ter bemerk­te der Ver­käu­fer, dass von dem Wech­sel­geld 100 Euro fehl­ten. Auch von der Unbe­kann­ten fehl­te inzwi­schen jede Spur.

Die Frau wird wie folgt beschrieben:

Zir­ka 30 Jah­re alt

Schwar­ze lan­ge Haare

Schlank

Trug eine schwar­ze Jacke

Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg hat die Ermitt­lun­gen über­nom­men und bit­tet um Hin­wei­se aus der Bevöl­ke­rung. Wer sach­dien­li­che Anga­ben, ins­be­son­de­re zur Iden­ti­tät der Frau machen kann, wird gebe­ten, sich unter der Tel.-Nr. 0951/9129–491 bei der Kri­po Bam­berg zu melden.