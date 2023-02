Am 10. Febru­ar 2023 star­tet wie­der das LesMaMit–Programm ins Jahr 2023. Von 15:30 bis 16:30 Uhr liest das Team der Stadt­bü­che­rei gemein­sam mit den Kin­dern das Bil­der­bich „Kar­ne­val im Zoo“. Im Anschluss wer­den eige­ne Kar­ne­vals­mas­ken geba­stelt. Kin­der von 5 bis 8 Jah­ren kön­nen ab sofort in der Stadt­bü­che­rei ange­mel­det wer­den. Das geht per Mail über stadtbuecherei@​coburg.​de oder tele­fo­nisch unter 09561/89–1422.