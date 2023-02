BAM­BERG / BAY­REUTH. Am Don­ners­tag erschwin­del­ten sich Trick­be­trü­ger mit der Masche des Schock­an­rufs in zwei Fäl­len hohe Geld­sum­men. Die Kri­mi­nal­po­li­zei hat die Ermitt­lun­gen über­nom­men und sucht Zeugen.

Am Don­ners­tag­mit­tag erhielt eine 65-Jäh­ri­ge aus Bam­berg einen Anruf von Betrü­gern. Die­se tisch­ten der Dame die übli­che Geschich­te von einem schwe­ren Ver­kehrs­un­fall auf, den ihr Sohn ver­ur­sacht haben soll. Anschlie­ßend for­der­ten die Täter eine hohe Kau­ti­on – sonst müs­se der Sohn ins Gefäng­nis. In der Fol­ge über­gab die Frau Bar­geld und Gold­mün­zen im Gesamt­wert einer nied­ri­gen fünf­stel­li­gen Sum­me an einen Unbe­kann­ten. Die Über­ga­be fand zwi­schen 16.15 Uhr und 16.30 Uhr in der Otto­stra­ße in Bam­berg statt.

Der Geld­ab­ho­ler wird wie folgt beschrieben:

Männ­lich

Zir­ka 40 Jah­re alt

Etwa 180 – 190 Zen­ti­me­ter groß

Hel­le Haut­far­be, kur­ze Haare

Beklei­det mit einem grau­en Mantel

Führ­te einen dunk­len Regen­schirm und ein Mobil­te­le­fon mit

Zeu­gen, die sach­dien­li­che Anga­ben, ins­be­son­de­re zur Iden­ti­tät des Geld­ab­ho­lers, machen kön­nen, wer­den gebe­ten, sich unter der Tel.-Nr.: 0951/9129–491 bei der Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg zu melden.

Sel­bi­ges Sze­na­rio trug sich am Don­ners­tag­nach­mit­tag in Bay­reuth zu. Betrü­ger ergau­ner­ten sich mit glei­cher Masche eine nied­ri­ge fünf­stel­li­ge Sum­me von einem 88-Jäh­ri­gen. Die­ser über­gab gegen 16 Uhr Gold­mün­zen in einer schwar­zen Akten­ta­sche an eine unbe­kann­te Frau. Die Über­ga­be fand auf dem Park­platz am Rat­haus 2 in Bay­reuth statt. Die Geld­ab­ho­le­rin wirk­te jung und trug dicke Winterkleidung.

Wer hier­zu sach­dien­li­che Anga­ben machen kann, setzt sich bit­te unter der Tel.-Nr. 0921/506–0 mit der Kri­po Bay­reuth in Verbindung.