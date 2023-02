Die Umwelt­sta­ti­on des Land­krei­ses gibt ab sofort wie­der Steck­höl­zer für Kopf­wei­den aus. Die Steck­höl­zer sind etwa 2,5 m lang und haben einen Durch­mes­ser von ca. 5 cm. Die Pflanz­lö­cher dafür soll­ten etwa einen hal­ben Meter tief sein und an feuch­ten Stel­len wie Bach- oder Teich­rän­dern lie­gen. Die Steck­höl­zer wer­den kosten­los abge­ge­ben. Inter­es­sen­ten mel­den sich bit­te unter 09575 – 921455 oder per mail umweltstation@​landkreis-​lichtenfels.​de in der Umwelt­sta­ti­on Weismain.