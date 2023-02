Am Don­ners­tag, den 9. Febru­ar 2023 fin­det um 19.00 Uhr in der Sport- und Bür­ger­hal­le in Wai­schen­feld eine Bür­ger­infor­ma­ti­on zur zeit­na­hen Zuwei­sung von Flücht­lin­gen nach Wai­schen­feld statt. Es wer­den der Land­rat Flo­ri­an Wie­demann und der Betrei­ber der Flücht­lings­un­ter­kunft anwe­send sein.