GRÄ­FEN­BERG, LKR. FORCH­HEIM. Unbe­kann­te beschmier­ten im Stadt­zen­trum von Grä­fen­berg ver­schie­de­ne Ört­lich­kei­ten mit Haken­kreu­zen. Die Kri­mi­nal­po­li­zei bit­tet um Hinweise.

Zu einem unkla­ren Zeit­punkt ver­schan­del­ten Unbe­kann­te zwei Ört­lich­kei­ten in Grä­fen­berg mit ihren Schmie­re­rei­en. In der Bay­reu­ther Stra­ße und Am Michels­berg brach­ten sie mit einem schwar­zen Filz­stift jeweils ein hand­tel­ler­gro­ßes Haken­kreuz an einer Haus­wand und einem Later­nen­mast an. Es wird wegen Sach­be­schä­di­gung und wegen des Ver­wen­dens von Kenn­zei­chen ver­fas­sungs­wid­ri­ger Orga­ni­sa­tio­nen ermittelt.

Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg bit­tet um Hin­wei­se aus der Bevöl­ke­rung. Mel­den Sie sich bit­te unter der Tel.-Nr. 0951/9129–491.