Bei einem Orts­ter­min am ehe­ma­li­gen Kulm­ba­cher Güter­bahn­hof hat sich das Lan­des­amt für Denk­mal­pfle­ge am Mitt­woch ein umfas­sen­des Bild von dem Gebäu­de gemacht. Ober­bür­ger­mei­ster Ingo Leh­mann bedank­te sich für die Mühe und die schnel­le Ant­wort auf sei­ne Bit­te. Vor rund zwei Wochen hat­te Ingo Leh­mann Kon­takt mit dem Lan­des­amt auf­ge­nom­men. Ziel ist es, eine denk­mal­pfle­ge­ri­sche Exper­ti­se zu erhal­ten. „Das Gebäu­de des ehe­ma­li­gen Güter­bahn­hofs gehört aktu­ell nicht zu der umfang­rei­chen Liste der Bau­denk­mä­ler in Kulm­bach“, sagt der OB. Er will Klar­heit dar­über, ob der Güter­bahn­hof erhal­tens­wert ist.

„Wir wol­len auch den Hin­wei­sen aus der Bevöl­ke­rung Rech­nung tra­gen“, betont Leh­mann. Vie­le Men­schen hat­ten sich dafür aus­ge­spro­chen, den im Jahr 2021 gemein­sam von Frei­staat Bay­ern, Uni­ver­si­tät Bay­reuth und Stadt Kulm­bach beschlos­se­nen Abriss zu über­den­ken. „Wir wer­den sehen, wie das Ergeb­nis aus­sieht und dann auf der Grund­la­ge die­ser Exper­ti­se unser wei­te­res Vor­ge­hen mit unse­ren Part­nern, dem Frei­staat Bay­ern und der Uni Bay­reuth, abspre­chen.“ Wann die Ergeb­nis­se der Prü­fung vor­lie­gen, steht noch nicht fest.

Der Frei­staat Bay­ern wird die Fakul­tät VII Lebens­wis­sen­schaf­ten: Lebens­mit­tel, Ernäh­rung und Gesund­heit der Uni­ver­si­tät Bay­reuth auf dem Güter­bahn­hofs­ge­län­de ansie­deln und braucht hier­für genü­gend Platz. Dar­über hin­aus ist das Are­al rund um die Alte Spin­ne­rei heu­te schon ver­kehrs­tech­nisch über­la­stet. Dies haben auch Ver­kehrs­gut­ach­ten ein­drück­lich bestä­tigt. Aus die­sem Grund lau­fen die kon­kre­ten Pla­nun­gen für eine Ver­kehr­stan­gen­te ent­lang die­ses Bereichs, die unter ande­rem auch als Erschlie­ßung des Cam­pus-Gelän­des die­nen soll. Uni­ver­si­tät und Stadt Kulm­bach bemü­hen sich wei­ter­hin gemein­sam dar­um, das Pro­jekt zügig voranzubringen.

Hin­ter­grund­in­for­ma­ti­on:

Die Vor­tei­le die­ser Tan­gen­te, wel­che im Übri­gen bereits im Inte­grier­ten städ­te­bau­li­chen Ent­wick­lungs­kon­zept (ISEK) aus dem Jahr 2009 vor­ge­schla­gen wird, sind viel­fäl­tig: Die Ver­kehrs­strö­me wer­den aus dem sen­si­blen Innen­stadt­be­reich her­aus­ge­hal­ten, der Cam­pus kann voll­stän­dig an die Tan­gen­te ange­schlos­sen wer­den und die Kreu­zung vor dem Ein­kauf­zen­trum „fritz“ wird deut­lich weni­ger bean­sprucht, was auch que­ren­den Fahr­rad­fah­rern und Fuß­gän­gern ent­ge­gen­kommt. Auch groß­räu­mig wird es zu Ver­bes­se­run­gen der Ver­kehrs­si­tua­ti­on kom­men: Besu­che­rin­nen und Besu­cher der Stadt wer­den durch eine kla­re Ver­kehrs­füh­rung in die Innen­stadt gelei­tet und Stra­ßen­räu­me, die bis­lang stark durch den von der „fritz“-Kreuzung kom­men­den Ver­kehr in Anspruch genom­men wer­den (z. B. Har­den­berg-Stra­ße oder Pesta­loz­zi-Stra­ße), kön­nen lang­fri­stig zugun­sten von allen Ver­kehrs­teil­neh­mern, den Anwoh­nern und allen vor­an auch den dort unter­ge­brach­ten Schul- und Kin­der­gar­ten­kin­dern ent­la­stet werden.

Die geplan­te Tan­gen­te soll von der Hein­rich-von-Ste­phan-Stra­ße zunächst par­al­lel zu den Bahn­schie­nen ver­lau­fen, bis sie im Bereich der Fir­ma IRE­KS auf einem unbe­bau­ten Grund­stück in die Lich­ten­fel­ser Stra­ße abknickt. Von dort wird der Ver­kehr in Rich­tung Kreu­zung Am Kres­sen­stein / Lich­ten­fel­ser Stra­ße gelei­tet. Die Län­ge der neu­en Stra­ße beträgt ca. 650 Meter. Sie soll 5,5 Meter breit wer­den, zwei Schutz­strei­fen für den Rad­ver­kehr ent­hal­ten, und es soll auf der Süd­sei­te der Stra­ße ein stra­ßen­be­glei­ten­der Geh­weg ent­ste­hen. Um die Tan­gen­te zu rea­li­sie­ren, muss der ehe­ma­li­ge Güter­bahn­hof abge­ris­sen werden.