Gitar­re, Bass, Kla­vier, Saxo­phon, Trom­pe­te, Posau­ne, Schlag­zeug – und Jazz-Begei­ste­rung: Seit 35 Jah­ren spie­len, trom­meln, sin­gen Stu­die­ren­de, Alum­ni und Lehr­be­auf­trag­te gemein­sam in der Uni-Big­band. Das Reper­toire: Swing, Latin, Fusi­on, Pop. „Jedes Kon­zert ist beson­ders“, sagt Mar­kus Schie­fer­decker, der seit 2014 die Big­band lei­tet. Und was darf bei einem sol­chen Jubi­lä­um nicht feh­len? Ganz klar: eine Bigband-Sause!

Am Sonn­tag, 5. Febru­ar 2023, fin­det ein Jazz-Kon­zert ab 19 Uhr im Irm­ler-Musik­saal, An der Webe­rei 5, statt. Auf­tre­ten wer­den unter ande­rem die Brü­der Juli­an und Roman Was­ser­fuhr, die nach sie­ben erfolg­rei­chen Alben zu den renom­mier­te­sten Jazz-Musi­kern in Deutsch­land zäh­len. Neben eini­gen Aus­zeich­nun­gen und Prei­sen hat das Duo unter ande­rem auch den „Ger­man Jazz Award“ in Gold vom Bun­des­ver­band der Musik­in­du­strie erhalten.

Zum Jubi­lä­um wer­den die Brü­der Was­ser­fuhr gemein­sam mit dem Big­band-Grün­der­va­ter Roland Koci­na, dem Bas­si­sten Mathi­as Amm und Mar­kus Schie­fer­decker sowie wei­te­ren Über­ra­schungs­gä­sten den 35. Geburts­tag der Uni-Big­band musi­ka­lisch fei­ern. Auf dem Pro­gramm steht vor allem die Musik des US-ame­ri­ka­ni­schen Gitar­ri­sten, Kom­po­ni­sten und Sän­gers Jimi Hen­drix, der wegen sei­ner expe­ri­men­tel­len Spiel­wei­se auf der E‑Gitarre als einer der ein­fluss­reich­sten Gitar­ri­sten gilt.

Der Ein­tritt kostet 20 Euro, ermä­ßigt 10 Euro. Tickets gibt es an der Abend­kas­se und am Lehr­stuhl für Musik­päd­ago­gik, An der Webe­rei 5, Raum 02.102.