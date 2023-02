Am Frei­tag den 27.01.23 lud der Brauch­tums- und Gesel­lig­keits­ver­ein Ehrabo­cha Ker­was­bur­schen zur Jah­res­haupt­ver­samm­lung 2023 ein. Knapp 30 Mit­glie­der folg­ten der Ein­la­dung in das Gast­haus des Ver­eins­wirts Sponsel.

Der 1. Vor­sit­zen­de Micha­el Pirm­er konn­te auf das erfolg­reich­ste Jahr seit Beginn der Pan­de­mie zurück­blicken. Durch nach lan­ger Pau­se wie­der durch­ge­führ­te Ver­an­stal­tun­gen wie dem weih­nacht­li­chen Glüh­markt ver­mel­de­te Kas­sen­war­tin Lena Dim­pel wie­der einen zufrie­den­stel­len­den Gewinn.

Die aktu­el­le Situa­ti­on gibt dem Ver­ein wie­der deut­lich mehr Raum für sein Ver­eins­ziel Brauch­tums­pfle­ge. Im Jahr 2022 hat­te end­lich wie­der eine voll­um­fäng­li­che Ker­wa statt­ge­fun­den. Spar­ten­lei­ter Ker­wa Timo Bail berich­te­te von einer gelun­ge­nen Ker­wa mit 5 Neu­zu­gän­gen und einem hohen Enga­ge­ment der Ker­was­bur­schen. Dabei fei­er­te auch die „Kin­derk­erwa“ Prä­mie­re. 28 Kin­der tru­gen ange­feu­ert von zahl­rei­chen Besu­chern ein „Kin­der-Göga-der­schlong“ aus. Der Ver­ein ver­spricht sich davon, die Kirch­eh­ren­ba­cher Kin­der mit der­ar­ti­gen Aktio­nen früh­zei­tig an die ört­li­chen Bräu­che heranzuführen.

Beim Aus­blick auf das Jahr 2023 kün­dig­te Pirm­er neben dem Kuchen­ver­kaufs­stand am Wal­ber­la­fest im Mai und dem geplan­ten „Fest der Ver­ei­ne“ im Som­mer an, dass am Rosen­mon­tag 2023 end­lich auch wie­der ein Faschings­um­zug statt­fin­den wird. Spar­ten­lei­ter Fasching Chri­sti­an Städt­ler infor­mier­te, dass die­ses Jahr nach dem Umzug auch eine „After­fa­schings­um­zugs-Par­ty“ in der Gemein­de­scheu­ne stattfindet.

Nach den Ehrun­gen lie­ßen die Ver­eins­mit­glie­der den Abend noch gemüt­lich im Gast­haus Spon­sel ausklingen.