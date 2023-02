Ins­ge­samt blicken sie auf 2.300 Dienst­jah­re zurück: Die Dienstjubilar_​innen der Dia­ko­nie Bam­berg-Forch­heim fei­er­ten auf Ein­la­dung des Vor­stands gemein­sam ihre jahr­zehn­te­lan­ge Ver­bun­den­heit mit dem Dia­ko­ni­schen Werk. Geehrt wur­den die Mit­ar­bei­ten­den, die im ver­gan­ge­nen Jahr 10 Jah­re, 20 Jah­re, 30 und mehr Jah­re, 4o Jah­re und sogar über 40 Jah­re die Dia­ko­nie als Arbeit­ge­be­rin hatten.

Die bei­den Vor­stän­de Dr. Nor­bert Kern und Karl-Heinz Seib führ­ten lau­nig durch den Abend im Jugend­gä­ste­haus am Kaul­berg und bedank­ten sich bei allen Dienstjubilar_​innen nach­drück­lich für die jah­re­lan­ge Ver­bund­heit und das Enga­ge­ment: „Sie sind die Pfei­ler unse­res Werkes.“

Sybil­le Krug aus der Bam­ber­ger Kita Phil­ip­pus und Ros­wi­tha Wer­ner aus dem Asch­ba­cher Senio­ren­zen­trum Hephata tra­ten bereits 1981 ihre Stel­len bei der Dia­ko­nie Bam­berg-Forch­heim an, Gabrie­le Haag, eben­falls aus dem Senio­ren­zen­trum Hephata, begann 1980. Abso­lu­te Spit­zen­rei­te­rin an Dienst­jah­ren ist aber Hil­de­gard Wil­ke, die seit dem 1. Janu­ar 1978 im haus­wirt­schaft­li­chen Bereich im Streit­ber­ger Senio­ren­zen­trum Mar­tin Luther tätig ist.

Ins­ge­samt gefei­ert wur­den 39 Jubilar_​innen für 10 Dienst­jah­re, 9 Jubilar_​innen für 20 Jah­re, 13 Jubilar_​innen für 30 Jah­re, 36 Jubilar_​innen für mehr als 30 Dienst­jah­re, 2 Jubilar_​innen für 40 Jah­re und 4 Jubilar_​innen für über 40 Jahre.

Die Dia­ko­nie Bam­berg-Forch­heim ist in Stadt und Land­kreis Bam­berg, Stadt und Land­kreis Forch­heim und in den Haß­ber­gen ver­tre­ten und beschäf­tigt rund 1.500 haupt­amt­li­che und rund 300 ehren­amt­li­che Mit­ar­bei­ten­de in den Berei­chen Pfle­ge, Kin­der­be­treu­ung, Sozi­al­psych­ia­trie und sozia­le Dienste.