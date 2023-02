BIND­LACH, LKR. BAY­REUTH. Am Mitt­woch­vor­mit­tag ver­such­ten Betrü­ger, sich mit­tels Schock­an­ruf eine hohe Sum­me Geld zu ergau­nern. Mit­ar­bei­ter einer Bank­fi­lia­le konn­ten dies ver­hin­dern. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bay­reuth ermittelt.

Am Mitt­woch­vor­mit­tag erhielt eine 68-Jäh­ri­ge aus Bind­lach einen Anruf von Trick­be­trü­gern. Die­se mach­ten der Dame weis, ihr Sohn hät­te einen töd­li­chen Ver­kehrs­un­fall ver­ur­sacht. Um ihn vor dem Gefäng­nis zu bewah­ren, müs­se sie nun eine Kau­ti­on in Höhe von meh­re­ren zehn­tau­send Euro bezah­len. Als die Frau die gro­ße Geld­sum­me am Schal­ter abhe­ben woll­te, erkann­ten die auf­merk­sa­men Bank­mit­ar­bei­ter die Betrugs­ma­sche und sicher­ten die Erspar­nis­se der 68-Jährigen.