Der Wett­be­werb Jugend musi­ziert zählt zu den erfolg­reich­sten bun­des­wei­ten Maß­nah­men zur Fin­dung und För­de­rung des musi­ka­li­schen Nach­wuch­ses und ist in drei Stu­fen geglie­dert, Regional‑, Lan­des- und Bun­des­wett­be­werb. Knapp eine Mil­lio­nen Kin­der und Jugend­li­che haben in den letz­ten 59 Jah­ren teilgenommen.

Am 11. und 12. Febru­ar 2023 fin­det in den Räu­men der Städt. Musik­schu­le Bam­berg der Regio­nal­wett­be­werb für Teil­neh­men­de aus den Städ­ten und Land­krei­sen Bam­berg und Forch­heim statt, der vom Regio­nal­aus­schuss in Zusam­men­ar­beit mit der Musik­schu­le orga­ni­siert und durch­ge­führt wird.

Aus­ge­schrie­ben sind die Solo-Wer­tun­gen Kla­vier, Har­fe, Gesang, Drum-Set (Pop) und Gitar­re (Pop) sowie die Ensem­ble­wer­tun­gen Kam­mer­mu­sik für Streich- und Blas­in­stru­men­te sowie gemisch­te Beset­zun­gen, Akkor­de­on-Kam­mer­mu­sik. Beson­de­re Beset­zun­gen und Neue Musik.

Ange­mel­det haben sich ins­ge­samt 87 Nachwuchsmusiker:innen in 52 Wer­tun­gen, die sich von ver­schie­de­nen Jury­gre­mi­en in sechs Alters­grup­pen (AG) bewer­ten las­sen wol­len. Erste Preisträger:innen (ab AG II) erhal­ten die Berech­ti­gung zur Teil­nah­me am Lan­des­wett­be­werb, der vom 24. bis 27. März in Pas­sau durch­ge­führt wird. Ab AG III kann man sich dort für den Bun­des­wett­be­werb qua­li­fi­zie­ren, der Ende Mai in Zwickau statt­fin­det. Musik­in­ter­es­sier­te sind zu den öffent­li­chen Wer­tungs­spie­len nach fol­gen­dem Zeit­plan herz­lich eingeladen:

Sams­tag, 11.02.2023, ab 09:00 Uhr ganz­tä­gig Kla­vier (AG Ib, II, III und V) sowie Ensem­ble­wer­tun­gen Strei­cher, Blä­ser und gemisch­te Beset­zun­gen. Am Sonn­tag, 12.02.2023 ste­hen dann ab 09:00 Uhr die Wer­tun­gen Kla­vier AG IV, Har­fe und Drum­set (Pop) auf dem Programm.

Zum Abschluss des Regio­nal­wett­be­werbs fin­det am Sonn­tag, den 12.02.2023 um 17:00 Uhr im E.T.A‑Hoffmann-Theater ein öffent­li­ches Preis­trä­ger­kon­zert statt, bei dem Schirm­herr Johann Kalb, Land­rat des Land­krei­ses Bam­berg die Urkun­den über­ge­ben wird.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen sowie der Zeit­plan der ein­zel­nen Wer­tun­gen sind hier abruf­bar: https://​www​.jugend​-musi​ziert​.org/​w​e​t​t​b​e​w​e​r​b​e​/​r​e​g​i​o​n​a​l​w​e​t​t​b​e​w​e​r​b​e​/​b​a​m​b​e​r​g​-​f​o​r​c​h​h​e​i​m​.​h​tml.