Zum ersten Auf­tritt der ersten Damen­mann­schaft im Kalen­der­jahr 2023 durf­te die DJK wie bereits zum letz­ten Heim­spiel­tag die Zweit­ver­tre­tung der TV Erlan­gen sowie die BTS Bay­reuth in der Egger­bach­hal­le begrü­ßen. Die Eggols­hei­me­rin­nen woll­ten an die star­ke Lei­stung im Top­spiel kurz vor Weih­nach­ten anknüp­fen und kei­ne Zwei­fel an einem schnel­len Dop­pel­sieg auf­kom­men las­sen, im besten Fall sogar ohne Satz­ver­lust. Die DJK muss­te dabei wei­ter­hin auf Loui­sa Schmidt ver­zich­ten, die an den Fol­gen einer Erkäl­tung labo­riert. Zusätz­lich ging die zuletzt stark auf­spie­len­de Julia Hutz­ler mit einer Ober­schen­kel­ver­let­zung ins Spiel, die sie vor allem bei schnel­len Bewe­gun­gen behinderte.

DJK – TV 48 Erlan­gen II 3:0 (25:12, 25:15, 25:16)

Beim ersten Spiel des Tages kam es erneut zur Begeg­nung der DJK gegen die TV 48 Erlan­gen 2. Bei­de Mann­schaf­ten kann­ten sich noch gut, hat­te man das letz­te Spiel erst vor gut einem Monat gegen­ein­an­der absol­viert. Damals behiel­ten die Eggols­hei­me­rin­nen sou­ve­rän mit 3:0 die Ober­hand und hat­ten dabei nur kurz­zei­tig im ersten Satz Pro­ble­me mit dem Geg­ner. Die Erlan­ge­rin­nen prä­sen­tier­ten sich ihrer­seits in leicht ver­än­der­ter For­ma­ti­on, die bereits beim Ein­schla­gen eini­ge kla­re State­ments auf der Sei­te der DJK ein­schla­gen lie­ßen. Davon ließ sich das Heim­team aller­dings von Anfang an nicht beein­drucken und zeig­te ab dem ersten Punkt, wer der “Herr im Haus” ist. Aus einer heu­te bären­star­ken Annah­me her­aus ver­teil­te Lau­ra Len­zen die Bäl­le immer wie­der ziel­ge­nau zu ihren Angrei­fe­rin­nen, die ein ums ande­re Mal durch star­ke Schlä­ge auf­hor­chen lie­ßen. Zusam­men mit der bekannt­lich star­ken Block­ar­beit sowie einer abschlie­ßen­den Auf­schlag­se­rie von Miri­am Gaß­mann mach­te die DJK kur­zen Pro­zess mit dem Gast und ent­schied den ersten Satz deut­lich mit 25:12.

Glei­ches Bild anschlie­ßend im zwei­ten Satz, in dem sich die Heim­mann­schaft eben­falls von Beginn an abset­zen konn­te und kei­nen Zwei­fel an einem deut­li­chen Erfolg auf­kom­men ließ. Schluss­end­lich erlaub­te man den Gästen wie­der nur 15 Punk­te und konn­te somit auch Satz zwei deut­lich für sich ent­schei­den. In mitt­ler­wei­le leicht ver­än­der­ter For­ma­ti­on domi­nier­te die DJK wei­ter­hin das Gesche­hen. Wie in Satz eins und zwei war es vor allem wie­der der star­ke Schluss­spurt, der die ent­schei­den­den Punk­te zwi­schen den Gast aus Erlan­gen und den hei­mi­schen Eggols­hei­me­rin­nen brin­gen soll­te. Letzt­end­lich konn­te man den letz­ten Satz des Spiels eben­falls deut­lich mit 25:16 gewin­nen und ent­schied das Spiel somit sehr sou­ve­rän mit 3:0 für sich. Dabei soll­te man nicht ver­ges­sen, dass der TV Erlan­gen vor dem Spiel auf Platz drei stand und somit qua­si erster Ver­fol­ger der DJK war.

DJK – BTS Bay­reuth 3:1 (25:11, 22:25, 25:13, 25:11)

Im zwei­ten Spiel des Tages kam es zum Auf­ein­an­der­tref­fen mit der ersten Mann­schaft der BTS Bay­reuth, die im Gegen­satz zur letz­ten Sai­son die­ses Jahr eher im unte­ren Mit­tel­feld der Tabel­le zu fin­den ist. Auch hier woll­te die DJK wie­der kur­zen Pro­zess machen und das Spiel so schnell wie mög­lich für sich ent­schei­den. Mit die­ser Ener­gie begann man sogleich den ersten Satz und woll­te den Geg­ner gar nicht erst ins Spiel kom­men las­sen. Das Team von Trai­ner Reichold setz­te sich von Beginn an ab und ließ zu kei­ner Zeit Zwei­fel am Gewinn die­ses Abschnitts auf­kom­men. Man konn­te in allen Mann­schafts­tei­len über­zeu­gen und gewann in der Höhe ver­dient mit 25:11. Obwohl Coach Reichold sei­ne Mädels ermahn­te, die Inten­si­tät hoch zu hal­ten, kam es wie schon so oft zu einem uner­klär­li­chen und plötz­li­chen Bruch im Spiel. Man ließ die Damen der BTS völ­lig unnö­tig wie­der ins Spiel kom­men, die ihrer­seits vor allem in der Annah­me immer stär­ker wur­den. Gleich­zei­tig griff die DJK im Block nur noch halb­her­zig zu und hat­te im Angriff gro­ßen Respekt vor der Län­ge des Geg­ners. Nach zwi­schen­zeit­li­chem Vier-Punk­te-Rück­stand konn­ten sich die Eggols­hei­me­rin­nen wie­der in den Satz zurück­kämp­fen, wobei die Beto­nung hier­bei ein­deu­tig auf das Wort Kampf gelegt wer­den muss. Den schö­nen Vol­ley­ball der vor­he­ri­gen Sät­ze beka­men die wie­der mal mehr als 100 Zuschau­er lei­der nicht mehr zu sehen. Lei­der konn­te man trotz­dem das Momen­tum nie so rich­tig auf sei­ne Sei­te zie­hen, auf gute Aktio­nen folg­ten regel­mä­ßig unnö­ti­ge Feh­ler. Letzt­lich ver­lor man den Satz dem­nach fol­ge­rich­tig mit 22:25 und muss­te damit einen klei­nen Dämp­fer hinnehmen.

Aller­dings zeig­te die DJK direkt im näch­sten Satz die vom Coach gefor­der­te Reak­ti­on. Im Gegen­satz zu frü­he­ren Spie­len, in dem ein solch unnö­tig ver­lo­re­ner Satz das kom­plet­te Gefü­ge zum Ein­sturz gebracht hät­te, rap­pel­ten sich die Mädels vom Egger­bach auf, schüt­tel­ten sich den Satz­ver­lust aus den Kno­chen und mach­ten da wei­ter, wo sie im ersten Satz auf­ge­hört hat­ten. Im Schnell­durch­lauf hol­te man sich die Sät­ze drei und vier und gestat­te­te dem Geg­ner dabei nur 13, bzw. 11 Punk­te. Dabei zeig­te man pha­sen­wei­se wie­der mit­rei­ßen­des Vol­ley­ball und ließ die Bäl­le ein ums ande­re Mal im Feld der Bay­reu­the­rin­nen ein­schla­gen. Mit dem 3:1 ließ man also kei­ne Punk­te lie­gen und blickt auf ein wei­te­res Sechs-Punk­te-Wochen­en­de zurück. Lei­der muss an die­ser Stel­le der Coach der BTS Bay­reuth erwähnt wer­den, der wie schon in allen vor­he­ri­gen Auf­ein­an­der­tref­fen der Teams extrem nega­tiv durch laut­star­kes und aggres­si­ves Rekla­mie­ren auf­ge­fal­len ist. Anschlie­ßend nach einer deut­li­chen und ver­dien­ten Nie­der­la­ge die Frech­heit zu besit­zen, dem hei­mi­schen Schieds­ge­richt eine par­tei­ische Lei­stung auf­grund von Alko­hol­ein­fluss zu unter­stel­len (bei­de Schieds­rich­ter waren 100% nüch­tern) ist wirk­lich unter­ste Schub­la­de und hat in der Vol­ley­ball­hal­le nichts ver­lo­ren. Lei­der ist es nicht das erste Mal, dass der Trai­ner nega­tiv auf­ge­fal­len ist. Bleibt zu hof­fen, dass die­ses Ver­hal­ten even­tu­ell auch intern ange­spro­chen und Kon­se­quen­zen gezo­gen werden.

Lei­der lei­ste­ten sich die Damen vom Egger­bach bei die­sem anson­sten bären­star­ken Auf­tritt den klei­nen Schön­heits­ma­kel eines Satz­ver­lu­stes. Nach­dem sich der Spit­zen­rei­ter aus Bay­reuth kei­ne Schwä­che lei­ste­te und zwei 3:0‑Siege fei­ern konn­te, wächst der Abstand auf den Platz an der Son­ne wie­der auf zwei Sät­ze an. Trotz­dem muss man vor allem auf die eige­ne Lei­stung schau­en und sich dar­an ori­en­tie­ren. Die DJK spiel­te über wei­te Strecken sehr star­ken Vol­ley­ball und lei­ste­te sich nur weni­ge Feh­ler. Bleibt zu hof­fen, dass der Spit­zen­rei­ter in den ver­blei­ben­den vier Spie­len doch noch eine Schwä­che zeigt und die DJK somit doch noch den Auf­stieg fei­ern kann. Es wäre mehr als ver­dient, das hat man in den ver­gan­ge­nen Spie­len deut­lich gezeigt.

Es spiel­ten: Lisa Reichold, Miri­am Gaß­mann, Lau­ra Len­zen, Ramo­na Geck, Sven­ja Pal­la, Julia Hutz­ler, Melis­sa Arneth, Mar­len Rop­pelt, Han­nah Zametzer