OB spricht bei Neu­jahrs­emp­fang in Tennenlohe

Der Orts­bei­rat Ten­nen­lo­he lädt am Frei­tag, 3. Febru­ar, um 18:00 Uhr wie­der zu sei­nem tra­di­tio­nel­len Neu­jahrs­emp­fang in den Gemein­de­saal der katho­li­schen Kir­chen­ge­mein­de Hei­li­ge Fami­lie (Sai­del­steig 33) ein. Zu den Gästen zählt auch Ober­bür­ger­mei­ster Flo­ri­an Janik, der zu aktu­el­len The­men und loka­len Ange­le­gen­hei­ten spre­chen wird.

„mein­Zu­hau­se! Erlan­gen 2023“ in der Lades-Halle

Die Bau- und Immo­bi­li­en­mes­se „mein­Zu­hau­se!“ fin­det am Sams­tag und Sonn­tag, 4./5. Febru­ar, wie­der in der Hein­rich-Lades-Hal­le statt. Zur Eröff­nung spricht Bür­ger­mei­ster Jörg Vol­leth am Sams­tag­vor­mit­tag. Rund 60 Unter­neh­men aus der Regi­on prä­sen­tie­ren ihre Pro­duk­te und Dienst­lei­stun­gen. Der Ver­an­stal­ter Matt­feldt & Sän­ger Mar­ke­ting und Mes­se AG möch­te mit der Mes­se eine aus­führ­li­che Aus­ein­an­der­set­zung mit The­men zur Ener­gie­wen­de schaffen.

„Car­na­val wie in Rio“ im Redoutensaal

Der Kul­tur­ver­ein „Cir­culo“ Bra­si­lia­nisch-Deut­scher Kreis Erlangen/​Nürnberg ver­an­stal­tet am Sams­tag, 4. Febru­ar, im Redou­ten­saal die Faschings­ver­an­stal­tung „Car­na­val wie in Rio“. Einer Ein­la­dung dazu folgt Bür­ger­mei­ster Jörg Volleth.

Ver­ab­schie­dung von Dia­ko­nin Petra Messingschlager

Bür­ger­mei­ster Jörg Vol­leth nimmt am Sonn­tag, 5. Febru­ar, am Got­tes­dienst in der evan­ge­li­schen Kir­che St. Peter und Paul teil. Dort wird die lang­jäh­ri­ge Dia­ko­nin Petra Mes­sing­schla­ger ver­ab­schie­det. Der Got­tes­dienst beginnt um 9:30 Uhr.

Richt­fest am neu­en Fami­li­en­zen­trum Röthelheimpark

In Anwe­sen­heit von Ober­bür­ger­mei­ster Flo­ri­an Janik und Pla­nungs- und Bau­re­fe­rent Josef Weber wird am Mon­tag, 6. Febru­ar, am neu­en Fami­li­en­zen­trum Röthel­heim­park Richt­fest gefei­ert. Der drei­ge­schos­si­ge, bar­rie­re­freie Neu­bau ent­steht an der Hart­mann­stra­ße im öst­li­chen Bereich des Bil­dung-/Be­geg­nungs- und Gesund­heits­zen­trums, kurz BBGZ. Im Fami­li­en­zen­trum wer­den zukünf­tig die offe­ne Jugend­so­zi­al­ar­beit, eine fami­li­en­päd­ago­gi­sche Ein­rich­tung FapE, ein Kin­der­gar­ten mit Kin­der­krip­pe, eine Jugend- und Grund­schul­lern­stu­be sowie eine Spiel­stu­be Platz fin­den. Alle Ein­rich­tun­gen erhal­ten ihren eige­nen Außen­be­reich mit einer nach Alters­stu­fen dif­fe­ren­zier­ten Aus­stat­tung. Dabei wird auch die Dach­flä­che als Frei­be­reich für die Kin­der genutzt. Mit den Roh­bau­ar­bei­ten wur­de Ende 2021 begon­nen, die Fer­tig­stel­lung ist für Ende 2024 geplant. Die Bau­ko­sten für das Fami­li­en­zen­trum belau­fen sich der­zeit auf ca. 15.065.000 Euro.

Orts­bei­rat Elters­dorf star­tet Sitzungsjahr

Der Orts­bei­rat Elters­dorf kommt am Diens­tag, 7. Febru­ar, zu sei­nem ersten öffent­li­chen Tref­fen in die­sem Jahr zusam­men. Die Sit­zung fin­det um 19:30 Uhr im Egi­di­en­haus (Elters­dor­fer Stra­ße 32) statt. The­men sind unter ande­rem der aktu­el­le Sach­stand zum Bür­ger­haus sowie zur Orts­be­ge­hung „Zukunft Elters­dorf“ oder das Bud­get des Orts­bei­rats. Die Sit­zungs­un­ter­la­gen kön­nen auch unter www​.rats​in​fo​.erlan​gen​.de abge­ru­fen werden.

Bür­ger­ver­samm­lung für Stadt­teil Büchenbach

Die Bür­ge­rin­nen und Bür­ger im Stadt­teil Büchen­bach sind am Diens­tag, 7. Febru­ar, um 20:00 Uhr ein­ge­la­den, sich mit ihren Anlie­gen direkt an die Stadt­ver­wal­tung zu wen­den. Die Bür­ger­ver­samm­lung unter der Lei­tung von Ober­bür­ger­mei­ster Flo­ri­an Janik fin­det in der Turn­hal­le der Grund­schu­le Büchen­bach-Nord (Stei­ger­wald­al­lee 19) statt.Fragen und The­men kön­nen schrift­lich vor­ab an die Ver­wal­tung gerich­tet wer­den. Kon­takt: Stadt Erlan­gen, Bür­ger­mei­ster- und Pres­se­amt, 91051 Erlan­gen, oder per E‑Mail: buergerversammlung@​stadt.​erlangen.​de.

Erster inter­kom­mu­na­ler Hack­athon in Erlangen

Die Digi­ta­li­sie­rung der Erlan­ger Ver­wal­tung schrei­tet vor­an. Am 24. und 25. Janu­ar tra­fen sich 30 IT-Ver­tre­te­rin­nen und ‑Ver­tre­ter aus 15 bay­ri­schen Städ­ten für den ersten Hack­athon in Erlan­gen. Ein Hack­athon – Wort­schöp­fung aus „Hack“ und „Mara­thon“ – ist eine kol­la­bo­ra­ti­ve Soft­ware-Ent­wick­lungs­ver­an­stal­tung. Sie sol­len hel­fen, Syn­er­gie­ef­fek­te zu nut­zen und den Aus­tausch zwi­schen Städ­ten zu för­dern, damit schnel­ler, mehr Online-Ser­vices für die Bür­ge­rin­nen und Bür­ger bereit­ge­stellt wer­den können.

Der Schwer­punkt des Hack­athons in Erlan­gen lag auf den Online-Dien­sten für die Bür­ger­schaft. Bei den Online-Dien­sten geht es um die Digi­ta­li­sie­rung von Ver­wal­tungs­dienst­lei­stun­gen, bei­spiels­wei­se die Mög­lich­keit ein Gewer­be online von zu Hau­se anzu­mel­den und sich den Gang ins Rat­haus zu spa­ren. Schwer­punk­te der Ver­an­stal­tung waren Stra­te­gien für den Aus­tausch und Nach­nut­zung von Web-For­mu­la­ren zwi­schen den Städ­ten, sowie ein Kon­zept für die Arbeits­tei­lung bei der Erstel­lung von Online-Dien­sten. Zen­tra­les The­ma war die Ent­wick­lung von gemein­sa­men Stan­dards als wich­ti­ger Grund­pfei­ler sowohl für die städ­te­über­grei­fen­de Ver­wen­dung von Web-For­mu­la­ren als auch für eine ein­heit­li­che Dar­stel­lung für Bür­ge­rin­nen und Bür­ger über die Gren­zen der eige­nen Kom­mu­ne hinaus.

Dane­ben wur­de auch das gemein­sa­me Moni­to­ring für die Online­zu­gangs­ge­setz (OZG)-Umsetzung the­ma­ti­siert, um nach­voll­zie­hen zu kön­nen, wel­che Stadt aktu­ell an wel­chen Online-Dien­sten arbei­tet. Andre­as Götz, Lei­ter des Amts für Digi­ta­li­sie­rung und Infor­ma­ti­ons­tech­nik, freut sich über den erfolg­rei­chen Hack­athon und will den inter­kom­mu­na­len Aus­tausch in der IT in Zukunft noch stär­ker för­dern: „Digi­ta­li­sie­rung ist eine gro­ße Auf­ga­be, aber auch eine gro­ße Chan­ce. Zen­tra­le Ele­men­te der Digi­ta­li­sie­rung sind Kom­mu­ni­ka­ti­on und Ver­net­zung. Nur so kön­nen wir das vol­le Poten­zi­al nut­zen und unse­rem Ser­vice-Auf­trag für Bürger*innen gerecht wer­den“. Der Hack­athon soll zu einer regel­mä­ßi­gen Ver­an­stal­tung zwi­schen den Städ­ten werden.

Zum Hin­ter­grund – das Online­zu­gangs­ge­setz (OZG): Das 2017 ver­ab­schie­de­te OZG ver­pflich­tet Bund, Län­der und Kom­mu­nen, Ser­vice­an­ge­bo­te und Ver­wal­tungs­lei­stun­gen digi­tal anzu­bie­ten, um den Bür­ge­rin­nen und Bür­gern den Weg ins Rat­haus zu erspa­ren. Sie sol­len vom hei­mi­schen PC aus Anträ­ge stel­len und Ver­wal­tungs­gän­ge erle­di­gen kön­nen. Die Stadt Erlan­gen bie­tet aktu­ell (Stand: 31. Janu­ar 2023) bereits 161 sol­cher Online-Ser­vices an. Mehr unter: www​.erlan​gen​.de/​r​a​t​h​aus.