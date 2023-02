Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Unbe­kann­ter schlägt Fahr­zeug­schei­be mit Stein ein

COBURG. Einen Sach­scha­den von meh­re­ren hun­dert Euro ver­ur­sach­te ein bis­lang unbe­kann­ter Stei­ne­wer­fer zwi­schen Mon­tag und Mitt­woch im Cobur­ger Stadtgebiet.

Ein 46-Jäh­ri­ger park­te sei­nen Renault in der Zeit von Mon­tag 14 Uhr bis Mitt­woch 5 Uhr auf einem Park­platz in der Luther­stra­ße. In die­sem Zeit­raum nahm der bis­lang unbe­kann­te Stein­wer­fer einen grö­ße­ren Stein aus dem Pflanz­beet eines Mehr­fa­mi­li­en­hau­ses in der Luther­stra­ße und schlug oder warf mit die­sem die Heck­schei­be des Autos ein. Aus dem Fahr­zeug­inne­ren wur­de nichts entwendet.

Die Cobur­ger Poli­zi­sten ermit­teln wegen Sach­be­schä­di­gung an einem Kraft­fahr­zeug und bit­ten unter der Tel-Nr. 09561/645–0 um sach­dien­li­che Zeugenhinweise.

Toyo­ta-Fah­rer über­sieht E‑S­coo­ter-Fah­re­rin

COBURG. Beim Abbie­gen vom Hin­te­ren Glocken­berg in die Ket­schen­dor­fer Stra­ße über­sah am Diens­tag­abend ein 43-jäh­ri­ger Cobur­ger mit sei­nem Toyo­ta eine 28-Jäh­ri­ge, die mit ihrem E‑Scooter in der Ket­schen­dor­fer Stra­ße in Rich­tung Stadt­mit­te unter­wegs war.

Auf­grund der Vor­fahrts­ver­let­zung fuhr die E‑S­coo­ter-Fah­re­rin um 21.45 Uhr gegen das Fahr­zeug und zog sich eine Prel­lung am Knie zu. Eine ärzt­li­che Ver­sor­gung war nicht not­wen­dig. Der Sach­scha­den an dem E‑Scooter und dem Auto schät­zen die Beam­ten auf 1.000 Euro. Ermit­telt wird hier wegen fahr­läs­si­ger Kör­per­ver­let­zung im Stra­ßen­ver­kehr sowie Ver­stö­ßen nach der Straßenverkehrsordnung.

Nach Ehe­streit Poli­zei­be­am­te attackiert

EBERS­DORF B. COBURG, LKR. COBURG. Ein Ehe­streit ende­te am Diens­tag­nach­mit­tag in Ebers­dorf mit der Gewahrs­am­nah­me einer 44-Jäh­ri­gen nach­dem die­se nicht nur ihren Ehe­mann, son­dern auch meh­re­re Poli­zi­sten wäh­rend des Ein­sat­zes attackierte.

Zu einer Anzei­gen­auf­nah­me wegen häus­li­cher Gewalt, bei der eine 44-Jäh­ri­ge ihren 43-jäh­ri­gen Ehe­mann mehr­mals ins Gesicht schlug, wur­den Cobur­ger Poli­zi­sten am Diens­tag­nach­mit­tag nach Ebers­dorf geru­fen. Gegen 16:20 Uhr kam es zunächst zu einem Streit zwi­schen den bei­den alko­ho­li­sier­ten Ehe­leu­ten. Bei Abklä­rung des Sach­ver­hal­tes vor Ort wur­de die Frau sofort aus­fäl­lig und belei­dig­te die Beam­ten. Eine Fes­se­lung der Frau und eine Gewahrs­am­nah­me waren unum­gäng­lich. Beim Trans­port auf die Dienst­stel­le spuck­te die Ebers­dor­fe­rin immer wie­der in Rich­tung der Beam­ten und ver­such­te die Ein­satz­kräf­te mit Fuß­trit­ten zu ver­let­zen. Auf Anord­nung der Cobur­ger Staats­an­walt­schaft nah­men die Poli­zi­sten die Frau mit ins Kli­ni­kum um eine Blut­ent­nah­me durch­zu­füh­ren. Bis auf den Ehe­mann blie­ben alle Betei­lig­ten des Vor­falls unver­letzt. Die Cobur­ger Poli­zei ermit­telt nun gegen die 44-Jäh­ri­ge wegen tät­li­chen Angriffs auf Voll­streckungs­be­am­te, Wider­stand sowie Belei­di­gung. Zudem wird gegen die Frau wegen einer Kör­per­ver­let­zung zum Nach­teil ihres Ehe­manns ermittelt.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Account „gehackt“

Wei­ßen­brunn: Ein Mann aus dem Gemein­de­be­reich erstat­te­te kürz­lich bei der Poli­zei Kro­nach Straf­an­zei­ge wegen miss­bräuch­li­cher Ver­wen­dung und Aus­spä­hens sei­ner per­sön­li­chen Daten. Nach Anga­ben des Geschä­dig­ten soll jemand sei­nen eBay-Klein­an­zei­gen-Account gehackt und das Pass­wort geän­dert haben. Wei­ter­hin habe der unbe­kann­te „Hacker“ offen­sicht­lich Fuß­ball­tickets zum Ver­kauf ange­bo­ten. Dem Anzei­ge­er­stat­ter ist bis­lang kein finan­zi­el­ler Scha­den ent­stan­den. Der Account wur­de zwi­schen­zeit­lich gesperrt.

Ex-Freund beschä­digt Auto

Kro­nach: Gegen einen 22-jäh­ri­gen Mann aus dem Land­kreis Kro­nach wer­den aktu­ell Ermitt­lun­gen wegen diver­ser Straf­de­lik­te geführt. Der Beschul­dig­te und sei­ne 21-jäh­ri­ge Ex-Freun­din waren gemein­sam mit deren Pkw unter­wegs, als bei­de in Streit gerie­ten. Der 22-Jäh­ri­ge stieg nach dem Streit aus dem Fahr­zeug der Geschä­dig­ten aus und soll mit dem Fuß gegen die rech­te Fahr­zeug­sei­te getre­ten haben. Hier­bei ent­stand eine Del­le an der hin­te­ren Fahr­zeug­sei­te. Der Scha­den wird mit etwa 100,- Euro bezif­fert. Außer­dem soll der Beschul­dig­te sei­ne Ex mit Schimpf­wör­tern beti­telt haben. Dies­be­züg­lich muss er mit einer Anzei­ge wegen Belei­di­gung rechnen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kulmbach

Alko­ho­li­siert im Stadt­ge­biet unterwegs

KULM­BACH Kurz nach Mit­ter­nacht geriet am Mitt­woch­mor­gen ein 40jähriger Kroa­te mit sei­nem Klein­trans­por­ter in eine Ver­kehrs­kon­trol­le am Schwe­den­steg in Kulm­bach. Die Beam­ten der PI Kulm­bach stell­ten im Rah­men des Kon­troll­ge­sprä­ches Alko­hol­ge­ruch in der Atem­luft fest. Ein Test am Alko­ma­ten führ­te zu einem Ergeb­nis von umge­rech­net 0,6 Pro­mil­le, was die sofor­ti­ge Unter­bin­dung der Wei­ter­fahrt zur Fol­ge hat­te. Den Mann erwar­tet ein Buß­geld in Höhe von 500 Euro.