Nach­dem der tra­di­tio­nel­le Neu­jahrs­emp­fang von Justiz, Nota­ri­at und Rechts­an­walt­schaft im Ober­lan­des­ge­richts­be­zirk Bam­berg zwei Jah­re aus Grün­den des Infek­ti­ons­schut­zes pau­sie­ren muss­te, konn­te die Tra­di­ti­on am 27. Janu­ar 2023 wie­der auf­ge­nom­men wer­den. Rund 300 Gäste aus der „Justiz­fa­mi­lie“, von Kir­chen, Poli­tik, Ver­wal­tung und wei­te­ren gesell­schaft­li­chen Insti­tu­tio­nen konn­te Gene­ral­staats­an­walt Wolf­gang Gründ­ler stell­ver­tre­tend für die Gast­ge­ber in der Aula der Uni­ver­si­tät Bam­berg begrü­ßen. Sein beson­de­rer Gruß ging an den Prä­si­den­ten des Baye­ri­schen Ver­fas­sungs­ge­richts­hofs Dr. Hans-Joa­chim Heß­ler, die Damen und Her­ren Abge­ord­ne­te aus dem Euro­pa­par­la­ment, dem Deut­schen Bun­des­tag und dem Baye­ri­schen Land­tag sowie den Prä­si­den­ten des unga­ri­schen Tafel­ge­richts in Pécs Dr. Tamas Turi.

Zu Beginn sei­ner Anspra­che erin­ner­te Gene­ral­staats­an­walt Gründ­ler anläss­lich des Natio­na­len Gedenk­tags an alle Opfer des Natio­nal­so­zia­lis­mus und die Ermor­dung von über sechs Mil­lio­nen Juden. Anschlie­ßend erho­ben sich alle Gäste der Ver­an­stal­tung zu einer Gedenk­mi­nu­te von ihren Plät­zen. Im Zen­trum des Neu­jahrs­emp­fangs stand die Fest­an­spra­che des Prä­si­den­ten des Ober­lan­des­ge­richts Lothar Schmitt zum The­ma „Algo­rith­men – Ent­schei­der der Zukunft?“. Aktu­ell wer­de inten­siv dar­über dis­ku­tiert, ob und inwie­weit Künst­li­che Intel­li­genz (KI) selb­stän­dig und eigen­stän­dig ent­schei­den kön­ne. Hier­bei sei es wich­tig, die ver­fas­sungs­recht­li­chen Gren­zen zu ken­nen. So schrei­be das Grund­ge­setz in Art. 92 und 101 vor, dass abschlie­ßen­de Ent­schei­dun­gen durch eine natür­li­che Per­son als Rich­te­rin oder Rich­ter gefällt wer­den müs­sen. Auch dürf­ten pri­vat­wirt­schaft­li­che Unter­neh­men, die algo­rith­mi­sche Syste­me ent­wickeln, nicht in den Kern­be­reich der recht­spre­chen­den Gewalt ein­wir­ken. Zudem wür­den die Prin­zi­pi­en der „Rich­ter­li­chen Unab­hän­gig­keit“, der Geset­zes­bin­dung und der Gewal­ten­tei­lung die Über­tra­gung der recht­spre­chen­den Tätig­keit auf Künst­li­che Intel­li­genz unter­sa­gen. “Die Rich­ter­li­che Ent­schei­dung besteht nicht aus der Ana­ly­se einer Viel­zahl bereits getrof­fe­ner Ent­schei­dun­gen. Sie ist eine am Ein­zel­fall aus­ge­rich­te­te, wert­ori­en­tier­te, auto­nom getrof­fe­ne, eigen­ver­ant­wort­li­che Beur­tei­lung eines Lebens­sach­ver­hal­tes unter Berück­sich­ti­gung der indi­vi­du­el­len Inter­es­sen der Betei­lig­ten“, hob Prä­si­dent Schmitt her­vor. Wei­te­re unver­rück­ba­re Gren­zen sei­en das Recht der Par­tei­en auf recht­li­ches Gehör (Art. 103 GG) und ein fai­res Ver­fah­ren sowie das Gebot des effek­ti­ven Rechts­schut­zes. Außer­dem sei stets die unan­tast­ba­re Wür­de des Men­schen gemäß Art. 1 GG zu ach­ten und zu schüt­zen. „Recht darf nicht degra­diert wer­den auf die Stär­ke des Com­pu­ters und die Lei­stungs­fä­hig­keit eines Pro­gramms“, führ­te Prä­si­dent Schmitt aus. Den­noch sei Künst­li­che Intel­li­genz als Unter­stüt­zungs­in­stru­ment in der Zukunft unab­ding­bar. Abschlie­ßend resü­mier­te Prä­si­dent Schmitt: „Die Gren­zen des Ein­sat­zes von Künst­li­cher Intel­li­genz in der Justiz sind Grund­ge­setz, Ethik, Ver­ant­wor­tungs­be­wusst­sein von uns Rich­te­rin­nen und Rich­tern und allem vor­an und in erster Linie, die Menschen“.

Nach der mit viel Bei­fall bedach­ten Fest­re­de des Ober­lan­des­ge­richts­prä­si­den­ten lud die Prä­si­den­tin der Rechts­an­walts­kam­mer Bam­berg Rechts­an­wäl­tin Ilo­na Trei­bert auch im Namen des Vize­prä­si­den­ten der Lan­des­no­tar­kam­mer Dr. Peter Wirth, des Gene­ral­staats­an­wal­tes Wolf­gang Gründ­ler und des Prä­si­den­ten des Ober­lan­des­ge­richts Lothar Schmitt alle Anwe­sen­de zu Gesprä­chen, Dis­kus­sio­nen und Begeg­nun­gen ein.