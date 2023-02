Den „Ein­schu­lungs­rat­ge­ber für Eltern“ für den Land­kreis Forch­heim gibt es jetzt in zwei wei­te­ren Spra­chen: Neben Fly­ern in Deutsch, Eng­lisch, Ara­bisch und Tür­kisch ste­hen jetzt auch Ver­sio­nen in ukrai­ni­scher und rus­si­scher Spra­che zur Ver­fü­gung.



Der Ein­schu­lungs­rat­ge­ber wur­de vom Bil­dungs­bü­ro und dem Staat­li­chen Schul­amt erstellt, um die wich­tig­sten Infor­ma­tio­nen für die Eltern von Vor­schul­kin­dern im Land­kreis Forch­heim kom­pakt und über­sicht­lich zusam­men­zu­fas­sen. Recht­li­che Rege­lun­gen zur Ein­schu­lung wer­den anschau­lich erklärt sowie wich­ti­ge Ansprech­part­ner und Adres­sen in der Regi­on genannt. Außer­dem fin­den sich Tipps, wie Eltern ihr Kind opti­mal auf den Schul­all­tag vor­be­rei­ten kön­nen und wel­che Hil­fen sie z.B. bei finan­zi­el­len Eng­päs­sen oder bei För­der­be­darf ihres Kin­des in Anspruch neh­men kön­nen. Ergän­zend sind im Inter­net detail­lier­te Über­sich­ten zu den Grund­schul­spren­geln im Land­kreis sowie zu den Zustän­dig­kei­ten in der Schü­ler­be­för­de­rung zu fin­den. Die ukrai­ni­schen und rus­si­schen Fly­er kön­nen – wie alle ande­ren Sprach­ver­sio­nen auch – kosten­frei unter www​.bil​dungs​re​gi​on​-forch​heim​.de als PDF her­un­ter­ge­la­den werden.