Die Gesund­heits­re­gi­on plus Hofer Land als Loka­le Alli­anz für Men­schen mit Demenz setzt sich dafür ein, Men­schen mit Demenz und deren Ange­hö­ri­ge mit Migra­ti­ons­hin­ter­grund einen leich­te­ren Zugang zu Bera­tungs­lei­stun­gen zu ermöglichen.

Seit Juni 2022 steht die Leit­stel­le Pfle­ge Hofer Land am Ber­li­ner Platz 3 in Hof für Men­schen offen, die Fra­gen rund um die The­men Pfle­ge und Demenz haben.

Um die Lei­stun­gen und das Spek­trum der kosten­frei­en Bera­tun­gen bekann­ter zu machen, wur­de der Infor­ma­ti­ons­fly­er des Pfle­ge­stütz­punk­tes nun in drei Spra­chen über­setzt. Dank der Sprach­mitt­le­rin­nen und Sprach­mitt­ler der Stadt Hof gibt es den Fly­er nun auch in tür­ki­scher, ara­bi­scher und rus­si­scher Spra­che. Die­se wer­den an die ent­spre­chen­den Orga­ni­sa­tio­nen, wie zum Bei­spiel die EJSA, Inter­na­tio­na­les Frau­en- und Mäd­chen­zen­trum, ver­teilt sowie in Arzt­pra­xen, Apo­the­ken, Migra­ti­ons­dien­sten und ande­ren öffent­li­chen Stel­len ausgelegt.

Ziel der Loka­len Alli­an­zen ist es auch, kosten­freie Vor­trä­ge mit Über­set­zern zu den The­men Pfle­ge und Demenz anzu­bie­ten, um mit den Men­schen mit Migra­ti­ons­hin­ter­grund ins Gespräch zu gehen.

Inter­es­sier­te Grup­pen, die Räum­lich­kei­ten zur Ver­fü­gung stel­len wür­den, kön­nen sich ger­ne melden.

Die Fly­er in ver­schie­de­nen Spra­chen lie­gen direkt in der Leit­stel­le Pfle­ge Hofer Land aus. Eben­so kann ein Bera­tungs­ter­min ver­ein­bart werden.

Erreich­bar sind die Mit­ar­bei­te­rin­nen unter der Tele­fon­num­mer 09281/546994999 oder per E‑Mail unter pflegestuetzpunkt@​leitstelle-​pflege.​de.