Am ver­gan­ge­nen Sams­tag riss die Sie­ges­se­rie der Zweit­li­ga-Damen der DJK Don Bos­co Bam­berg. Nach fünf erfolg­rei­chen Spiel­ta­gen nach­ein­an­der zogen die Ober­frän­kin­nen beim MTV Stutt­gart mit 70:66 den Kür­ze­ren. Damit rutsch­ten die Bam­ber­ge­rin­nen vom zwei­ten Tabel­len­platz ab, den jetzt das seit unglaub­li­chen zehn Spiel­ta­gen in Fol­ge unge­schla­ge­ne Team der Rhein-Main Bas­kets punkt­gleich mit der DJK und dem USC Hei­del­berg auf den Rän­gen drei und vier innehat.

Nach einem guten Beginn, in der das Don-Bos­co-Team vor allem offen­siv ihren Rhyth­mus fand, führ­ten die Gäste schon mit neun Punk­ten (16:25, 10. Minu­te). Doch durch immer wie­der ent­ste­hen­de Lücken in der Bam­ber­ger Abwehr ega­li­sier­ten die Haus­her­rin­nen das Ergeb­nis und kamen in der Schluss­mi­nu­te der ersten Hälf­te zu ihrer ersten Füh­rung (42:40).

Nach dem Sei­ten­wech­sel wog­te das Spiel­ge­sche­hen hin und her. Kei­ne der Mann­schaf­ten konn­te sich wesent­lich abset­zen. Kurz nach Beginn des Schluss­ab­schnitts schien das Pen­del jedoch zugun­sten der DJK aus­zu­schla­gen, als Marie Uls­hö­fer per Drei­er eine Acht-Punk­te-Füh­rung für ihr Team her­aus spiel­te (51:59, 31. Min.). Doch in der Fol­ge­zeit ver­pass­ten die Schütz­lin­ge von Coach Stef­fen Dau­er, sich abzu­set­zen. So gin­gen die Gast­ge­be­rin­nen eine Minu­te vor der Schluss­si­re­ne durch einen Drei­er von der her­aus­ra­gen­den Maris­sa Pangalos mit 69:66 in Füh­rung und mach­ten nach einem tak­ti­schen Foul an der Frei­wurf­li­nie den Deckel zu (70:66).

Coach Dau­er nann­te nach der Begeg­nung meh­re­re Grün­de für die Nie­der­la­ge: „Bei so einem engen Spiel ver­pass­ten wir am Ende, die ent­schei­den­den Plays zu machen. Lei­der war es wie so oft, dass wir offen­siv und defen­siv jeweils zwei unter­schied­li­che Halb­zei­ten hin­ge­legt haben. Und wir schaff­ten es über das gesam­te Spiel nicht, die über­ra­gen­de Pangalos zu stoppen.“

Am kom­men­den Sams­tag tre­ten die Damen der DJK Don Bos­co Bam­berg wie­der zuhau­se in Akti­on. Zu Gast in der Sport­hal­le der Graf-Stauf­fen­berg-Schu­le ist der TSV Wasserburg.

Bam­berg: Wald­ner (22 Punk­te), Hill (14/2 Drei­er), Spie­gel (9/3), För­ner (8), Hum­mel (5/1), Miku­l­o­va (3), Ulhö­fer (3/1), Barth (2), T. Hidal­go Gil (0).