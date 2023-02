Um den Kir­chen­bau der Wei­ma­rer Jah­re in Ober­fran­ken dreht sich der Vor­trag GOT­TES­BUR­GEN UND NEUE DOME am DON­NERS­TAG, 9. FEBRU­AR, UM 19 UHR im Semi­nar­raum im Hof, Richard-Wag­ner-Stra­ße 24. Refe­rent ist Kunst­hi­sto­ri­ker Robert Schä­fer. In den Jah­ren der Wei­ma­rer Repu­blik erleb­te der Kir­chen­bau eine Blü­te­zeit: Vie­ler­orts ent­stan­den neue, teils monu­men­ta­le Got­tes­häu­ser, die sti­li­stisch die künst­le­ri­schen Span­nun­gen der Zeit wider­spie­geln – kon­ser­va­tiv-histo­ri­sie­ren­den Bau­ten ste­hen Kir­chen gegen­über, die die For­men­spra­che der begin­nen­den Moder­ne erken­nen las­sen. Eini­ge der prä­gnan­te­sten Bei­spie­le die­ser span­nen­den Epo­che aus Ober­fran­ken wer­den an die­sem Abend vorgestellt.

Ver­an­stal­ter sind das Evan­ge­li­sche Bil­dungs­werk, das Col­lo­qui­um Histo­ri­cum Wirsber­gen­se und der Fran­ken­bund. Der Ein­tritt ist frei, um Spen­den wird gebeten.