Aus­schrei­bung



Sie denken dar­über nach, sich selbst­stän­dig zu machen? Sie wis­sen aber nicht, ob und wie Sie das umset­zen sol­len?

Dann sind Sie im Men­to­ring-Pro­gramm BES­SER des Hil­de­gar­dis-Ver­eins rich­tig. Wer­den Sie Mentee!



Für die Dau­er eines Jah­res bil­den Sie und ein/​e berufs­er­fah­re­ne Per­son mit Behin­de­rung (Mentor*in) ein Tan­dem .

Über ver­schie­de­ne digi tale Kanä­le tau­schen Sie sich regel­mä­ßig mit der/​dem Mentor*in über selbst­ge­wähl­te The­men aus:

o Ist mei­ne Geschäfts­idee umsetz­bar?

o Wie erstel­le ich einen Busi­ness­plan , einen Finanz­pla n oder e ine Markt­ana­ly­se?

Drei zen­tra­le Grup­pen­ver­an­stal­tung en bie­ten Ihnen die Mög­lich­keit, si c h mit den ande­ren Pro­gramm - Teil­neh­men­den aus­zu­tau­schen, kol­le­gi­al zu bera­ten und Ihre Netz­wer­ke aus­zu­bau­en. Im Rah­men von Trai­nings, Work­shops, und Vor­trä­gen arbei­ten Sie the­ma­tisch z.B. zum Umgang mit der eige­nen Behin­de­rung, Stra­te­gien für den Grün­dungs pro­zess und (Selbst - )Mar­ke­ting .

E nt ste­hen­de Unko­sten (z.B. Fahrt­ko­sten, Semi­nar­ko­sten) wer­den erstat­tet .

Das Men­to­ring - Pro­gramm ist Teil des Pro­jek­tes „Bar­rie­re­frei Exi­stenz­grün­den. Selbst­stän­dig u nd erfolg­reich im Erwerbs­le­ben mit Behin­de­rung“ (BES­SER ).

Das Pro­gramm geht im Som­mer in die zwei­te Run­de: Sie bie­tet Platz für 15 Men­tees und rich­tet sich ins­be­son­de­re an Frau­en mit Behin­de­rung, die grün­den wollen.



Auf­takt­tref­fen: 30. Juni – 01. Juli 2023 (in Prä­senz)

Halt­zeit­tref­fen: Dezem­ber 2023 (über Zoom)

Abschluss­tref­fen: Juni 2024 (über Zoom)



Sie möch­ten dabei sein? Dann schicken Sie Ihre Bewer­bungs­un­ter­la­gen (Moti­va­ti­ons­schrei­ben, Lebens­lauf, Men­tee-Bogen, siehe Web­site www​.hil​de​gar​dis​-ver​ein​.de/​b​e​s​s​e​r​.​h​tml) per Post oder E-Mail an den

Hil­de­gar­dis-Ver­ein e.V.

Pro­jekt­koordina­to­rin Dr. Ursu­la Sautter

Wit­tels­ba­cher­ring 9

53115 Bonn

E-Mail: sautter@hildegardis-ver​ein​.de

Tel.: 0228/90 87 15 30

Noch Fra­gen? Wir beant­wor­ten sie gern!

Bewer­bungs­schluss ist der 15. März 2023